Dos tenistas son detenidos en Brasil por racismo

Dos tenistas latinoamericanos fueron detenidos en Brasil tras verse involucrados en un episodio de racismo durante el Challenger de Itajaí, un hecho que provocó una inmediata intervención policial y la apertura de una investigación judicial. El incidente ocurrió el jueves 22 de enero, en el marco de los cuartos de final del torneo de dobles, y rápidamente generó repercusión tanto a nivel deportivo como social.
Los jugadores señalados fueron el venezolano Luis David Martínez y el colombiano Cristian Rodríguez, quienes, según reportes de medios locales, realizaron gestos y expresiones de carácter racista durante y después del partido. De acuerdo con registros audiovisuales difundidos en redes sociales, Martínez fue captado haciendo gestos ofensivos hacia el público, mientras que Rodríguez habría dirigido insultos raciales a un recogepelotas. Parte de estas imágenes fueron difundidas por el influencer Bonfa Tennis, lo que aportó elementos clave para la denuncia.
Brasil no tolera el racismo
Tras la derrota de la dupla latinoamericana —preclasificada como número uno— ante los brasileños Igor Marcondes y Eduardo Ribeiro, ambos jugadores abandonaron el recinto. Sin embargo, la organización del torneo solicitó la intervención de la Policía Militar de Santa Catarina, que localizó a los tenistas en un hotel de la ciudad y procedió a su detención. El hecho tuvo lugar en el Itamirim Clube de Campo, sede del certamen, alrededor de las 16:15 hora local.
Las autoridades brasileñas actuaron bajo el amparo de la Ley n.º 7.716/89, que desde 2023 considera la injuria racial como un delito equiparable al racismo, con penas de entre dos y cinco años de prisión, además de multas, sin posibilidad de fianza ni prescripción. Según la información judicial, la denuncia inicial fue reforzada posteriormente por el testimonio de una víctima y un testigo, lo que consolidó las imputaciones contra ambos deportistas, quienes permanecen bajo custodia mientras avanza el proceso penal.
El Challenger de Itajaí emitió un comunicado oficial en el que condenó de forma categórica cualquier acto de racismo o discriminación y respaldó la actuación de las autoridades. Más allá de las consecuencias legales, el caso podría acarrear sanciones deportivas adicionales para Martínez y Rodríguez, actualmente ubicados en los puestos 108 y 162 del ranking mundial de dobles. El episodio vuelve a poner en el centro del debate la lucha contra el racismo en el deporte y el endurecimiento de las medidas en Brasil para erradicar este tipo de conductas.