Resultado Comunicaciones vs. Cobán Imperial, Clausura 2026

Comunicaciones y Cobán Imperial abrieron este sábado 24 de enero la fecha dos del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina, y brindaron un gran espectáculo a la afición que se hizo presente.
Fue un partido entretenido que tuvo muchos aspectos positivos durante la primera parte. Uno de ellos fue la continuidad de David Prada, el juvenil jugador de los "Cremas" que ha sumado su tercera titularidad al hilo: Una en el cierre de la fase regular del Apertura 2025 y dos más en el arranque del Clausura 2026.
El partido tuvo su primera gran emoción al minuto 14 con un tiro libre de Dairon Reyes, que rechazó con los puños el portero Tomás Casas. Al minuto siguiente, un tiro libre le dio la oportunidad a Comunicaciones de abrir el marcador tras un autogol de Byron Leal.
Al 20, el partido permitió ver un vuelo de Casas ante un tiro de Lynner García, pero mucho mejor el portero cobanero. Antes de llegar a la media hora de juego, Comunicaciones apedreaba la casa cobanera con llegadas de peligro del propio García, Karel Espino y Dairon Reyes. En esto se incluyó una pelota al travesaño.
Cuando se jugaba el 28, apareció el experimentado Janderson Pereira, quien había marcado dos goles ante Antigua en la primera fecha, y encontró el empate en el partido. Así sumó su tercera anotación del certamen y escala de momento a la primera posición de los goleadores.
Marco Domínguez amonestado en el 25 fue sustituido por su técnico al minuto 37 para evitar que recibiese una segunda amonestación y dejara en desventaja a Comunicaciones. Walter Gael Sandoval, una de las nuevas incorporaciones de los "Albos" lo sustituyó.
La primera parte terminaría con un susto en la portería de Fredy Pérez, quien a dos tiempos evitó el gol cobanero, pero su brazo sufrió un pelotazo, que hizo pensar habría variante en la portería, pero logró superar el inconveniente y salió a defender el pórtico de los locales.
La noche de Uri Amaral
Para el inicio del segundo tiempo, Figueroa hizo su segunda variante. Sacó a Anderson Ortíz y le dio ingreso Janpol Morales, con el fin de encontrar el camino de la victoria.
Pero el "Fantasma" Figueroa no se esperaba que Uri Amaral explotara y de esta forma convirtiera un doblete para sacarle una gran ventaja a Comunicaciones. Los goles del jugador uruguayo llegaron al 52 y 63 y con ello puso el marcador 1-3, casi un resultado imposible de revertir para el conjunto de casa.
A pesar del marcador, el partido siguió teniendo un buen ritmo, y con aproximaciones relevantes por parte de ambos clubes. Pero el cronómetro se consumía y los "Cremas" no podían vencer nuevamente a Tomás Casas, quien era el ángel de la guarda de los cobaneros ya que cerraba todo espacio.
En el minuto 90, Karel Espino logró descontar y dejó el marcador en 2-3 a favor de los visitantes.
Al final, Cobán Imperial termina por llevarse el triunfo del estadio Cementos Progreso y acumula su segunda victoria en el arranque del Clausura 2026 para sumar 6 puntos y mantenerse como líder del certamen.
Comunicaciones, que venía de vencer a Achuapa de visitante, tiene su primer gran fallo en este campeonato ya que pierde tres puntos valiosos en casa y aún se encuentra en la zona del descenso, situación que en el papel, a estas alturas ya tendría que haber abandonado la zona roja.
En la tercera fecha, Cobán Imperial recibirá a Marquense el martes 27 a las 15:00 horas y Comunicaciones visita al Antigua el miércoles 28 a las 21:00 horas en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala.