Reportan avistamiento de jaguar en carretera de Tikal

El avistamiento de un jaguar en plena carretera del Parque Nacional Tikal generó muchas reacciones, según publicaciones compartidas en redes sociales. Al ejemplar se le vio caminar tranquilamente por el asfalto y por momentos se tomó un descanso ante las personas que lo lograron fotografiar.
Rudel Álvarez, exgobernador de El Petén, compartió las imágenes, que fueron captadas el 26 de marzo a eso de las 10:28 horas, generando diversas reacciones entre sus seguidores.
Álvarez atribuyó las imágenes del jaguar a un motorista que reportó el avistamiento en el citado lugar.
Para recordar la última vez en que un jaguar fue noticia hay que remontarse a octubre y noviembre de 2025, cuando un jaguar melánico juvenil se escapó de una colección privada de San Juan Sacatepéquez.
Jaguar melánico juvenil fue noticia
La historia del citado jaguar melánico juvenil mantuvo a la expectativa a los guatemaltecos hasta que un grupo de expertos logró recuperarlo sano y salvo.
En su momento, personal del CONAP reportó haberse desplazado varios kilómetros hasta lograr su recuperación el 2 de noviembre del citado año. Cabe destacar que el animal permanecía en una residencia de San Miguel Pachalí I, San Juan Sacatepéquez.
Según la institución, el jaguar fue recapturado en un área cercana a Lagunas de San Miguel, en la misma aldea, con apoyo de personal del Zoológico Kalahari, veterinarios, perros rastreadores y miembros de la comunidad.
En el caso del actual avistamiento, no se pudieron obtener más detalles tomando en cuenta que el encuentro fue casual. Según medios locales, fue un vecino petenero quien se encontró con el felino a quien fotografió cuando paseaba en motocicleta.
¿Qué hacer en caso de encontrarse con un jaguar?
Durante la desaparición del jaguar melánico juvenil las autoridades compartieron una serie de recomendaciones para quienes tengan la oportunidad de tener un encuentro cercano con este tipo de felinos.
- Mantener la calma, no entrar en pánico.
- Notifique inmediatamente a las autoridades.
- Evitar movimientos bruscos, el mismo puede asustarse aún más o sentirse amenazado por acciones inesperadas.
- No internar capturarlo, alimentarlo o provocarlo.
- Retroceder lentamente sin darle la espalda,
- No correr para evitar desencadenar cualquier instinto de persecución.