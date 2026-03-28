Vendedores llenan de color La Recolección con flores y ramos

"Recuerden que Jesús vino a enseñar cosas buenas para nosotros", expresó la comerciante Ana Vicente, al instar a los fieles católicos para que adquieran sus ramitos como ofrenda para el Nazareno en el Domingo de Ramos, especialmente para las actividades que se desarrollarán en templos como el de La Recolección.
La vendedora relató que los ramitos que se ofrecen tienen distintos costos, dependiendo del tipo, tamaño y arreglos florales que se incluyen. "Tengo de Q25 cada uno y de dos ramitos por Q15", contó la comerciante, quien instó a seguir con estas tradiciones de Semana Santa.
Vicente relató que hay ramos especiales, con diseño de soplador, que tiene diferentes costos, desde los Q20. Agregó que cada uno de los arreglos florales conlleva el esfuerzo de varias personas, desde quienes trasladan la materia prima, hasta los que elaboran los ramos.
La vendedora informó que crear uno de los ramitos puede llegar a tardar hasta los 10 minutos, dependiendo de su complejidad, aunque hay algunos que solo toman unos tres minutos. Añadió que la materia prima es de primera calidad y viene de departamentos como Sacatepéquez.
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Actividades del Domingo de Ramos
Para el próximo Domingo de Ramos se tienen programadas varias actividades de Semana Santa, entre ellas recorridos procesionales como el del Santuario del Señor San José, que partirá de la 5ª calle y 13 avenida de la zona 1. El recorrido está programado para iniciarse a las 6:30 horas, para regresar a la 1:30 horas de la madrugada del Lunes Santo.
Asimismo, la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de Las Palmas, de la Rectoría de San Miguel de Capuchinas, recorrerá el Centro Histórico desde las 6:45 horas, hasta las 14:00 horas. Previo a la salida de este cortejo procesional se espera una misa en la que las autoridades eclesiásticas bendecirán los ramos que los fieles podrán colocar al paso de la procesión.