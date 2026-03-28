Jesús Nazareno del Consuelo inaugura la Semana Santa 2026

La Consagrada Imagen de Jesús Nazareno del Consuelo inició el primer recorrido procesional de la Semana Santa 2026, este Sábado del Consuelo, desde el Templo de la Recolección, ubicado en la 3ª. avenida y 3ª. calle de la zona 1 capitalina.
Tampoco yo te condeno, vete y no peques más", resalta el mensaje del anda.
El recorrido de la Procesión de Jesús Nazareno del Consuelo está programado para iniciarse a las 8:00 horas y finalizar a las 1:30 de la madrugada del Domingo de Ramos.
En su mensaje, el anda de Jesús Nazareno del Consuelo resalta el pasaje bíblico de San Juan capítulo 8, versos del 1 al 11, donde se relata la historia de una mujer sorprendida en adulterio, una transgresión que en su época era castigada con la pena de muerte.
En ese sentido, el folleto oficial de la procesión resalta el perdón y el amor de Jesucristo, al dejar libre a la mujer e instarle a no pecar más.
Aquel día una mujer es llevada ante Jesús por los escribas y fariseos, después de haber sido sorprendida en el acto de adulterio. Sin embargo, el adulterio no es un pecado que se cometa aisladamente. Así pues, es razonable preguntarse ¿por qué las autoridades religiosas no llevaron también al hombre implicado?", afirma el mensaje.
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Jesús promueve el perdón
La pura injusticia de la situación despierta sentimientos de interés y caridad, aunque la mujer sea moral y legalmente culpable. Pero al final del relato, nos sorprendemos que Jesús no le habló a la mujer como individuo, hasta que la multitud se dispersó, afirma.
El mensaje, a cargo del presbítero, párroco y presidente, Julio Alejandro Barños Azurdia afirma que entonces, "podemos imaginar el sonido de las piedras que empiezan a caer sobre las baldosas del atrio del templo, una a una. Finalmente, Jesús y la mujer se quedaron juntos en soledad".
El silencio debe haber sido incómodo y ensordecedor en ese justo momento, mientras la mujer se detenía y Jesús estaba encorvado, aspirando el polvo. ¿Debería ir ella? ¿Se le permitió? ¿Debería decir "gracias" o simplemente retroceder en silencio? Antes de que ella se comprometiera con cualquier respuesta, Jesús se paró de nuevo y luego preguntó: "Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado?",
"¡Ah, ahora era una persona! Jesús la convirtió de una cosa en una persona, simplemente haciéndole una pregunta sobre su condición. Él despejó a la multitud para no avergonzarla más mientras llegaba a la verdad. Jesús no le hizo preguntas detalladas sobre la historia real o su versión de las cosas", relata la historia.
"Él la interrogó en privado, pero fue solo para revelar una verdad evidente. A su simple respuesta: Nadie, señor, por lo tanto, añadió su granito de arena: "Yo tampoco".
Hoy nosotros podemos ser aquellos que acusamos, señalamos, marginamos a los demás, pero al ser interrogados por Jesús, descubrimos que nosotros somos pecadores, o nosotros hemos sido los acusados, los señalados y descubrimos al encontrarnos con Jesús, que Él nos perdona y nos envía a no pecar más", evidencia la reflexión.