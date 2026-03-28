PMT de Villa Nueva dará acompañamiento a las procesiones

Dalia Santos, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT), informó que para este fin de semana se esperan varios cortejos procesionales en su municipio, en el comienzo de la Semana Santa 2026. La comunicadora indicó que los trabajadores de esa entidad estarán dando apoyo en cada uno de los eventos con el ordenamiento vehicular.
Santos indicó que una de las procesiones con mayor demanda es la de Jesús de las Palmas, que se realizará este Domingo de Ramos en la zona central del municipio. Compartió un afiche en el que se informó que el anda de la Festiva Procesión de Jesús de las Palmas saldrá a las 10:00 horas, para culminar a eso de las 23:59 horas.
Para estas actividades, las autoridades viales de Villa Nueva pidieron considerar las actividades que se realizan en el marco de los cortejos procesionales, tomando en cuenta que miles de feligreses elaborarán alfombras en diferentes calles y avenidas del casco urbano.
Santos indicó que los lugares en los que se elaborarán alfombras serán las localidades de:
- Ciudad Real,
- San José Villa Nueva,
- Bárcenas,
- Ciudad Peronia,
- Zona 1 de Villa Nueva.
La comunicadora pidió tomar en cuenta que varios feligreses de Villa Nueva empezarán a realizar cierres durante la noche de este sábado, en espera del Domingo de Ramos para realizar las alfombras para al menos cuatro cortejos procesionales.
Cierres en Villa Nueva
La comunicadora pidió a los conductores estar atentos, especialmente cerca de las capillas o templos religiosos, porque en los alrededores se esperan varias actividades, en las que se destacan servicios religiosos y elaboración de alfombras.
Recalcó que uno de los puntos con más actividad religiosa será la zona 1 de Villa Nueva, por lo que pidió a los conductores y asistentes estar atentos a la señalización e instrucciones del personal de la PMT de Villa Nueva.
Santos pidió a los feligreses que asistan a estas actividades que estén atentos a su entorno, al tránsito y a otros peligros. La comunicadora pidió que mantengan a sus niños tomados de la mano, para evitar emergencias.
La comunicadora afirmó que los trabajadores de la PMT ya están organizados para dar cobertura a las diferentes actividades, incluyendo a los eventos religiosos de los que no se solicita apoyo.
A los conductores, Santos pidió tomar en cuenta que la Semana Santa ya comenzó y que por ello es necesario respetar los cierres vehiculares en donde se realizan alfombras, obedecer los desvíos del tránsito y las instrucciones de los agentes de la PMT.
La comunicadora instó a evitar inconvenientes que puedan generar emergencias en medio de las multitudinarias actividades de la Semana Mayor 2026.