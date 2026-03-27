EN IMÁGENES. Desfile bufo critica a Gobierno y el alza de los combustibles

Este viernes 27 de marzo se desarrolló la tradicional Huelga de Dolores de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Las principales críticas de los universitarios fueron dirigidas contra el Gobierno de Bernardo Arévalo, diputados como Allan Rodríguez, la fiscal general saliente, Consuelo Porras, y el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche.
Los encapuchados criticaron la falta de acción del mandatario, Bernardo Arévalo y exigieron menos discursos y más soluciones.
Otro de los temas que también fue abordado en el desfile bufo fueron las elecciones de segundo grado, así como la salida de Consuelo Porras, al concluir su segundo mandato en la fiscalía
Los encapuchados también hicieron referencias al presidente estadounidense, Donald Trump, por el conflicto en Irán y el alza del precio de los combustibles.
El desfile bufo es una tradición que se celebra desde finales del siglo XIX, convirtiéndose en una de las manifestaciones culturales y estudiantiles más emblemáticas del país. Es una forma en la que los universitarios buscan exponer la realidad nacional e internacional y hacer llamados a las autoridades para que le respondan al pueblo y busquen el bienestar general.
Esta festividad combina sátira política, crítica social y expresiones artísticas a través del recorrido acompañado de comparsas, carrozas y presentaciones teatrales, en las que los estudiantes cuestionan y parodian a autoridades y temas de actualidad.
Por aparte, hubo otros temas en los cuales los estudiantes sancarlistas abordaron en el Desfile Bufo.
Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas Digital*