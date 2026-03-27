 EN IMÁGENES. Desfile bufo critica a Gobierno y el alza de los combustibles
Nacionales

EN IMÁGENES. Desfile bufo critica a Gobierno y el alza de los combustibles

Los encapuchados también hicieron referencias al presidente estadounidense, Donald Trump, por el conflicto en Irán y el alza del precio de los combustibles.

Compartir:
Así se realizó el desfile bufo este Viernes de Dolores, Foto Alex Meoño
Así se realizó el desfile bufo este Viernes de Dolores / FOTO: Foto Alex Meoño

Este viernes 27 de marzo se desarrolló la tradicional Huelga de Dolores de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Las principales críticas de los universitarios fueron dirigidas contra el Gobierno de Bernardo Arévalo, diputados como Allan Rodríguez,  la fiscal general saliente, Consuelo Porras, y el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche.

Los encapuchados criticaron la falta de acción del mandatario, Bernardo Arévalo y exigieron menos discursos y más soluciones. 

Otro de los temas que también fue abordado en el desfile bufo fueron las elecciones de segundo grado, así como la salida de Consuelo Porras, al concluir su segundo mandato en la fiscalía


Los encapuchados también hicieron referencias al presidente estadounidense, Donald Trump, por el conflicto en Irán y el alza del precio de los combustibles.

El desfile bufo es una tradición que se celebra desde finales del siglo XIX, convirtiéndose en una de las manifestaciones culturales y estudiantiles más emblemáticas del país. Es una forma en la que los universitarios buscan exponer la realidad nacional e internacional y hacer llamados a las autoridades para que le respondan al pueblo y busquen el bienestar general.

Esta festividad combina sátira política, crítica social y expresiones artísticas a través del recorrido acompañado de comparsas, carrozas y presentaciones teatrales, en las que los estudiantes cuestionan y parodian a autoridades y temas de actualidad.

Huelga de Dolores 2026 | Fotos Alex Meoño

Huelga de Dolores 2026 / Fotos Alex Meoño

Huelga de Dolores 2026 | Fotos Alex Meoño

Huelga de Dolores 2026 / Fotos Alex Meoño

Huelga de Dolores 2026 | Fotos Alex Meoño

Huelga de Dolores 2026 / Fotos Alex Meoño

Huelga de Dolores 2026 | Fotos Alex Meoño

Huelga de Dolores 2026 / Fotos Alex Meoño

Huelga de Dolores 2026 | Fotos Alex Meoño

Huelga de Dolores 2026 / Fotos Alex Meoño

Huelga de Dolores 2026 | Fotos Alex Meoño

Huelga de Dolores 2026 / Fotos Alex Meoño

Huelga de Dolores 2026 | Fotos Alex Meoño

Huelga de Dolores 2026 / Fotos Alex Meoño

Huelga de Dolores 2026 | Fotos Alex Meoño

Huelga de Dolores 2026 / Fotos Alex Meoño

Huelga de Dolores 2026 | Fotos Alex Meoño

Huelga de Dolores 2026 / Fotos Alex Meoño

Huelga de Dolores 2026 | Fotos Alex Meoño

Huelga de Dolores 2026 / Fotos Alex Meoño

Huelga de Dolores 2026 | Fotos Alex Meoño

Huelga de Dolores 2026 / Fotos Alex Meoño

Huelga de Dolores 2026 | Fotos Alex Meoño

Huelga de Dolores 2026 / Fotos Alex Meoño

Huelga de Dolores 2026 | Fotos Alex Meoño

Huelga de Dolores 2026 / Fotos Alex Meoño

Huelga de Dolores 2026 | Fotos Alex Meoño

Huelga de Dolores 2026 / Fotos Alex Meoño

Huelga de Dolores 2026 | Fotos Alex Meoño

Huelga de Dolores 2026 / Fotos Alex Meoño

Por aparte, hubo otros temas en los cuales los estudiantes sancarlistas abordaron en el Desfile Bufo.

Huelga de Dolores 2026: la voz estudiantil resuena con sátira en la capital

La sátira, creatividad, color y crítica social llenan las calles de la Ciudad de Guatemala este viernes.

Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas Digital*

En Portada

Gobierno arranca obra de cárcel de máxima seguridad en Izabalt
Nacionales

Gobierno arranca obra de cárcel de máxima seguridad en Izabal

04:17 PM, Mar 27
Aeropuerto La Aurora se prepara para la afluencia masiva de turistas en Semana Santa t
Nacionales

Aeropuerto La Aurora se prepara para la afluencia masiva de turistas en Semana Santa

03:49 PM, Mar 27
27 de marzo: por qué se celebra el Día Mundial del Teatro y qué ver en Guatemalat
Farándula

27 de marzo: por qué se celebra el Día Mundial del Teatro y qué ver en Guatemala

04:18 PM, Mar 27
España, Alemania y Países Bajos ganan amistosos FIFAt
Deportes

España, Alemania y Países Bajos ganan amistosos FIFA

05:20 PM, Mar 27
Las peores derrotas de la Selección Nacional de Guatemalat
Deportes

Las peores derrotas de la Selección Nacional de Guatemala

04:35 PM, Mar 27

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasMundial 2026IránEstados UnidosNoticias de Guatemala#liganacionalEE.UU.Donald TrumpIsrael
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Emisoras  Escúchanos