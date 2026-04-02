 Revelan imágenes del arresto de Tiger Woods tras accidente
Deportes

Revelan imágenes del arresto de Tiger Woods tras el accidente sufrido

Nuevo video muestra que Tiger Woods miraba su móvil en el momento del accidente de tráfico.

Compartir:
"Bajé la mirada hacia mi teléfono y de repente...boom", dijo Tiger Woods tras accidente de tránsito
"Bajé la mirada hacia mi teléfono y de repente...boom", dijo Tiger Woods tras accidente de tránsito / FOTO: Captura de video

Tiger Woods estaba mirando su teléfono móvil cuando se vio involucrado la semana pasada en un accidente de tráfico en Florida, según reveló el golfista a la Policía en un nuevo vídeo del arresto difundido este jueves.

"Bajé la mirada hacia mi teléfono y de repente...boom", dijo Tiger Woods, apoyado sobre una rodilla en el borde de la carretera, a uno de los agentes que acudió a la escena del accidente y que grabó todo con su cámara corporal.

El accidente tuvo lugar el pasado viernes cuando el vehículo conducido por Tiger Woods intentó rebasar a gran velocidad a una camioneta con remolque en una carretera estrecha, pero terminó golpeando su parte trasera y volcando sobre el lado del conductor.

Ni el golfista, que viajaba solo, ni el conductor del otro vehículo resultaron heridos, aunque Woods fue detenido y pasó varias horas en prisión acusado de conducir bajo la influencia de sustancias, de daños a la propiedad, y de negarse a someterse a una prueba de orina para detectar si había consumido otras sustancias prohibidas.

El ganador de 15 'majors' llevaba dos pastillas de hidrocodona, un analgésico opioide, tenía los "ojos vidriosos" y caminaba de forma "letárgica" durante su arresto tras el accidente de tráfico, según revelaron las autoridades.

Informe policial expone el estado de Tiger Woods tras su accidente en Florida

Autoridades indicaron que Tiger Woods no estaba en condiciones óptimas para manejar, tras hallarle hidrocodona y notar síntomas físicos evidentes.

Saludaba fuertemente

El parte del arresto muestra que Woods "sudaba fuertemente" pese a estar en un vehículo, un Ford F-150 blanco, con aire acondicionado, además de hablar de forma "inusual" con los oficiales y presentar las pupilas dilatadas.

En el video revelado este jueves por varios canales, entre ellos TMZ, se aprecia el vehículo de Woods completamente volcado, mientras que otras fotografías muestran al golfista sentado en la parte de atrás del vehículo policial que le trasladó a la prisión del condado de Martin.

Woods, de 50 años, anunció el pasado martes que se aparta temporalmente del golf para recibir tratamiento y centrarse en su salud, en un momento en que sondeaba la idea de participar en el Masters de Augusta, el primer 'grande' de la temporada que tendrá lugar la semana que viene, lo que hubiese marcado su retorno tras casi dos años de inactividad.

No es la primera vez que Woods sufre un accidente de carretera. En febrero de 2021 sufrió fracturas abiertas en tibia y peroné tras un grave accidente en Los Ángeles que puso en serio peligro su carrera.

Woods estaba trabajando para volver a competir después de romperse el tendón de Aquiles en 2025.

https://emisorasunidas.com/deportes/2026/03/31/informe-policial-expone-el-estado-de-tiger-woods-tras-su-accidente-en-florida/

*Información EFE.

En Portada

Se incrementa el tránsito vehicular en las carreteras del paíst
Nacionales

Se incrementa el tránsito vehicular en las carreteras del país

01:46 PM, Abr 05
Mictlán y Comunicaciones empatan en Asunción Mitat
Deportes

Mictlán y Comunicaciones empatan en Asunción Mita

05:00 PM, Abr 05
Alfombra deslumbra en la Iglesia de Santa Catarina Pinulat
Nacionales

Alfombra deslumbra en la Iglesia de Santa Catarina Pinula

03:49 PM, Abr 05
El próximo rival de Lester Martínez está en juegot
Deportes

El próximo rival de Lester Martínez está en juego

01:45 PM, Abr 05
Trump insiste en desatar el infierno en Irán el martes si no reabre Ormuzt
Internacionales

Trump insiste en desatar "el infierno" en Irán el martes si no reabre Ormuz

10:34 AM, Abr 05

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalNoticias de GuatemalaIránLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos