Informe policial expone estado de Tiger Woods tras accidente

El reciente informe divulgado por la Oficina del Alguacil del Condado de Martin ha revelado nuevos detalles sobre el accidente vehicular en el que se vio involucrado el golfista Tiger Woods en Florida. Según el reporte policial, el deportista presentaba signos evidentes de alteración física al momento de su arresto, como ojos vidriosos, sudoración excesiva y un comportamiento inusual al comunicarse con los agentes. Además, su forma de caminar fue descrita como lenta y desequilibrada, lo que generó preocupación sobre su estado al conducir.
A pesar de que Woods dio negativo en la prueba de alcohol, las autoridades encontraron en su poder dos pastillas de hidrocodona, un medicamento fuerte utilizado para aliviar dolores intensos. Este tipo de fármaco, aunque es legal cuando es recetado por un médico, pertenece a la familia de los opioides, sustancias que pueden afectar la concentración, la coordinación y la capacidad de reacción. Por esta razón, su uso indebido o sin supervisión adecuada puede resultar peligroso, especialmente al realizar actividades como conducir.
Tiger Woods fue puesto en libertad
El informe también indica que el golfista se negó a realizar una prueba de orina que habría permitido detectar la presencia de otras sustancias en su organismo. Durante la evaluación en el lugar, los oficiales concluyeron que sus capacidades normales estaban comprometidas, basándose en su comportamiento y en las pruebas realizadas. Según el testimonio de la agente que atendió el caso, Woods no se encontraba en condiciones seguras para operar un vehículo.
Por su parte, el deportista declaró que el accidente ocurrió mientras manipulaba su teléfono móvil y cambiaba la estación de radio. El incidente tuvo lugar cuando intentó adelantar a otro vehículo, lo que provocó que perdiera el control y terminara volcando. Tras varias horas bajo custodia, Woods fue puesto en libertad. Este caso ha reavivado el debate sobre el uso responsable de medicamentos recetados y los riesgos que pueden implicar cuando se combinan con la conducción.