 Cómo denunciar transporte ilegal que pone en riesgo tu seguridad
Nacionales

Así puedes denunciar al transporte ilegal o que pone en riesgo la seguridad de usuarios

Combatir la ilegalidad en las vías requiere de la participación ciudadana. Con fotos, videos y algunos datos más, podrás denunciar de forma anónima y por varios canales.

Compartir:
Denuncias sobre transporte ilegal o riesgoso, DGT
Denuncias sobre transporte ilegal o riesgoso / FOTO: DGT

La Dirección General de Transporte (DGT) ha lanzado nuevos canales de denuncia para que la ciudadanía reporte de manera ágil y segura cualquier irregularidad en el servicio de transporte público, así como situaciones que pongan en riesgo la seguridad vial. Esta iniciativa busca fortalecer la legalidad en las carreteras y proteger a todos los usuarios, permitiendo a las personas actuar de forma anónima contra el transporte ilegal y las unidades en mal estado.

La institución indicó que a partir de ahora los ciudadanos tienen a su disposición dos vías directas para realizar sus reportes: el número corto 1532 y el canal de WhatsApp 3274-3345. Estos mecanismos están diseñados para garantizar una atención rápida y eficaz. Una de las características más importantes de este sistema es que todas las denuncias son completamente anónimas, lo que significa que no habrá seguimiento posterior al denunciante, brindando así total confianza y resguardando su privacidad e integridad.

Plan de seguridad vial para Semana Santa: Puntos de asistencia y consejos clave

Autoridades viales despliegan asistencia y monitoreo en siete sectores clave, impulsando la prevención de siniestros y la conducción responsable en el país.

Claves para una denuncia efectiva

Para asegurar que cada reporte tenga el mayor impacto y permita a las autoridades actuar con precisión, la DGT recomienda incluir detalles específicos. Es fundamental proporcionar la ubicación exacta del incidente, la hora aproximada en que ocurrió, una descripción clara del vehículo involucrado, el tipo de servicio que presta y, si es posible, el número de placa. Además, se sugiere adjuntar fotografías o videos como evidencia, siempre priorizando la seguridad personal al momento de capturar la información. Por ejemplo, si un usuario observa un autobús con exceso de pasajeros o en condiciones mecánicas deficientes, estos datos son cruciales para una intervención oportuna.

Las autoridades subrayan que la participación ciudadana es un pilar fundamental para identificar y corregir incumplimientos. Gracias a estas denuncias, se pueden detectar situaciones como la circulación de unidades no registradas o vehículos con documentación vencida, escenarios que conllevan sanciones y representan un riesgo latente para la población.

Marco legal y seguridad vial

En Guatemala, el Reglamento de Transporte Extraurbano establece normativas claras para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento del servicio. Dos artículos clave en este contexto son:

  • El Artículo 54 exige que todas las unidades de transporte cumplan con condiciones mecánicas y de seguridad adecuadas, lo que incluye frenos, luces y llantas en perfecto estado de funcionamiento.
  • El Artículo 55 establece la obligatoriedad de implementar mecanismos de control, como limitadores de velocidad, con el objetivo primordial de prevenir riesgos y accidentes en las carreteras.

Estas disposiciones legales buscan asegurar que el transporte extraurbano opere bajo estándares de seguridad y responsabilidad, minimizando así los peligros tanto para los pasajeros como para los demás usuarios de la vía pública.

La DGT hace un llamado enfático a la población para que utilice estos canales de denuncia de manera responsable. Cada reporte no solo contribuye a combatir la ilegalidad en el sector transporte, sino que también es un paso decisivo para mejorar la calidad del servicio y, lo más importante, proteger vidas en las carreteras de todo el país. Con una ciudadanía activa y comprometida, la seguridad vial se fortalece significativamente, haciendo que el transporte sea más confiable y seguro para todos.

En Portada

Se incrementa el tránsito vehicular en las carreteras del paíst
Nacionales

Se incrementa el tránsito vehicular en las carreteras del país

01:46 PM, Abr 05
Mictlán y Comunicaciones empatan en Asunción Mitat
Deportes

Mictlán y Comunicaciones empatan en Asunción Mita

05:00 PM, Abr 05
Alfombra deslumbra en la Iglesia de Santa Catarina Pinulat
Nacionales

Alfombra deslumbra en la Iglesia de Santa Catarina Pinula

03:49 PM, Abr 05
El próximo rival de Lester Martínez está en juegot
Deportes

El próximo rival de Lester Martínez está en juego

01:45 PM, Abr 05
Trump insiste en desatar el infierno en Irán el martes si no reabre Ormuzt
Internacionales

Trump insiste en desatar "el infierno" en Irán el martes si no reabre Ormuz

10:34 AM, Abr 05

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalIránNoticias de GuatemalaLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos