Resultado Comunicaciones vs. Mixco por el Clausura 2026

En el estadio Cementos Progreso, de la ciudad de Guatemala, Comunicaciones recibió a Deportivo Mixco en un duelo de altos quilates, donde los "Albos" buscaban dejar atrás la racha negativa de cuatro derrotas consecutivas que le han quitado la posibilidad de ser un líder sólido del campeonato mayor del futbol guatemalteco y alejarse en definitiva de la zona del descenso. Por su parte, Mixco tenía que aprovechar el traspié de Xelajú y de Cobán Imperial para asumir la primera posición del certamen, de lo contrario, el "Rojo" del Municipal saldría como el gran ganador de la fecha 17.
El partido que se jugó en el estadio cementero dio a Comunicaciones el manejo del duelo en los primeros minutos, donde intentaron abrir el marcador con un remate importante de Stheven Robles en el 5, aunque Mixco respondió con una pelota a la base del paral izquierdo de Fredy Pérez al 19, el autor fue Esteban García.
El partido era de ida y de vuelta, y en su momento con entradas fuertes, dado el contexto del partido por todo lo que se jugaba. De dicha tensión, Hamilton López, asistente técnico de los mixqueños ya había sido amonestado nomás arrancado el partido (minuto 8).
Penal polémico
El gran momento del partido llegó en el 39 cuando un empujón de Christian Ojeda sobre Omar Duarte hizo caer al jugador local en el área grande, y el árbitro Mario Escobar no dudó en marcar penalti. Aunque muchos consideran que Duarte intentó engañar al árbitro por una supuesta zancadilla, cuando las imágenes son claras que el jugador de Comunicaciones entierra el botín en el césped, pero recibe un empujón.
Al final, el ejecutor fue Dairon Reyes, quien de sangre fría anotó el 1-0 y le daba vida al Comunicaciones. De esta forma polémica terminó la primera parte.
Triunfo con polémica
Mixco hizo dos variantes para encarar el segundo tiempo: Rodrigo Segura y Edilson Josué Reyes abandonaron el terreno de juego para darle ingreso a Rodrigo Marroquín y Oscar González.
Mixco adelantó sus líneas, le quitó la pelota a Comunicaciones, y en los primeros minutos de juego de la parte complementaria comenzó a dominar el partido con jugadas de peligro que pusieron a temblar a la zaga blanca.
Comunicaciones intentaba con remates de larga distancia, pero era casi imposible que llegaran con peligro a la portería defendida por Kevin Moscoso.
Al 74, Comunicaciones sufría la lesión de Erik González y con ello obligaba al técnico Marco Antonio Figueroa a modificar su esquema. Por González entró Emerson Raymundo.
Al 80 llegó otra polémica en el partido. Gol de Deportivo Mixco avalado por el árbitro Mario Escobar, pero el línea levantó la banderola por una falta sobre Fredy Pérez. Las imágenes de televisión mostraron un claro golpe en el brazo de Pérez, aunque este se quejó del rostro, y por ello se anuló la jugada en donde Nicolás Martínez había aprovechado ese momento donde golpearon a Fredy.
Gael Sandoval intentó de larga distancia al 88, pero una espectacular atajada de Kevin Moscoso impidió que el "Crema" sentenciara ahí el partido.
Municipal y Comunicaciones igualados en el liderato
Comunicaciones logró esta noche del Jueves Santo cortar de tajo la racha negativa de cuatro derrotas al hilo y tras su triunfo, ahora está en la pelea nuevamente por el liderato de la competición. Tras los triunfos de Municipal y el "Albo", ambos clubes tienen 28 puntos, pero la diferencia de gol favorece al "Mimado de la Afición", quien vuelve al primer lugar del Clausura 2026. Por su parte, Mixco quedó con 26 unidades y se ubica quinto de la competición.
Últimos cinco resultados de los "Cremas":
- Cobán Imperial 2-0 Comunicaciones, fecha 13
- Comunicaciones 0-1 Antigua, fecha 14
- Comunicaciones 1-3 Xelajú, fecha 15
- Marquense 1-0 Comunicaciones, fecha 16
- Comunicaciones 1-0 Mixco, fecha 17.