 Manchester United tumba al Arsenal en condición de visita
Manchester United tumba al Arsenal en condición de visita

Michael Carrick cambia la cara del Manchester United, que remonta al Arsenal en Londres y sacude la parte alta de la Premier League.

Manchester United tumba al Arsenal en condición de visita - Premier League
Manchester United tumba al Arsenal en condición de visita / FOTO: Premier League

El Manchester United confirmó su resurgir con una victoria de enorme prestigio en el Emirates Stadium al imponerse al Arsenal por 2-3 en un duelo vibrante. El llamado "efecto Michael Carrick" volvió a hacerse notar en un equipo que mostró personalidad, intensidad y una fe inquebrantable para sobreponerse a los golpes del rival. El triunfo no solo prolonga el excelente inicio del nuevo técnico, sino que también supone el primer asalto exitoso al feudo londinense esta temporada, un escenario hasta ahora inexpugnable.

El partido arrancó con un Arsenal necesitado de reivindicación tras varios tropiezos ligueros y un United valiente, fiel a la idea de presión alta y transiciones rápidas implantada por Carrick. Los locales se adelantaron gracias a un desafortunado autogol de Lisandro Martínez, pero los visitantes no se descompusieron. Aprovecharon un grave error en la salida de balón para empatar antes del descanso y dejar claro que no estaban dispuestos a ceder terreno ni anímicamente ni en el juego.

Manchester United recupera buenas sensaciones

Tras el intermedio, el United dio un paso al frente y se puso por delante con un auténtico golazo desde la frontal, reflejo de su ambición ofensiva. A partir de ahí, el encuentro entró en una fase de máxima exigencia defensiva para los de Carrick, con un Casemiro imperial sosteniendo al equipo ante el empuje constante del Arsenal. Los cambios de Arteta aumentaron la presión y el empate llegó en los minutos finales, cuando el partido parecía encaminado a un desenlace abierto.

Sin embargo, el United volvió a demostrar carácter y determinación. Apenas unos instantes después del empate, un disparo lejano y espectacular sentenció el encuentro y silenció al Emirates. El triunfo refuerza la confianza del conjunto mancuniano, confirma el impacto inmediato de Carrick en el banquillo y agita la lucha en la parte alta de la Premier League. Mientras el Arsenal vuelve a sembrar dudas, el United sonríe y manda un mensaje claro: está de vuelta y quiere ser protagonista.

