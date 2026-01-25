 Resultado Barcelona vs. Oviedo - Jornada 21 LaLiga
Deportes

Barcelona gana y recupera el liderato de LaLiga

Los blaugranas se impusieron 3-0 al Oviedo en el Spotify Camp Nou, el Barça recupera el liderato de la clasificación con 52 puntos, uno más que el Real Madrid, segundo clasificado,

Celebración de Lamine Yamal y Raphinha - EFE
Celebración de Lamine Yamal y Raphinha / FOTO: Agencia EFE

El FC Barcelona cumplió con la obligación de ganar y se impuso este domingo al Real Oviedo en el Spotify Camp Nou, en un duelo marcado por la necesidad de ambos equipos. Mientras los culés buscaban recuperar el liderato de LaLiga, el conjunto asturiano llegaba a la capital catalana con la urgencia de sumar puntos en su lucha por la permanencia. No fue un partido sencillo, pero el Barça supo resolverlo con autoridad en la segunda mitad.

El primer tiempo estuvo lejos de ser cómodo para los locales. Las ausencias de jugadores clave como Pedri y Ferran Torres se notaron en la fluidez del juego, y el Oviedo logró cerrar espacios y resistir los intentos azulgranas. La falta de precisión y profundidad del Barça derivó en un 0-0 al descanso, generando cierta inquietud en la grada del Camp Nou.

Barcelona solventó el partido en el segundo tiempo

Todo cambió tras el paso por vestuarios. El Barcelona salió con una marcha más y encontró premio gracias a dos errores graves del Oviedo en la salida del balón. Dani Olmo abrió el marcador y, casi de inmediato, Raphinha amplió la ventaja, encarrilando el triunfo. Ya en el tramo final, Lamine Yamal puso la guinda con un espectacular remate de tijera en el minuto 73, una acción que levantó los aplausos del estadio y confirmó la superioridad culé en la segunda parte.

Con esta victoria, el Barça recupera el liderato de la clasificación con 52 puntos, uno más que el Real Madrid, segundo clasificado, reavivando una vez más la habitual pelea entre ambos por el título.

Ahora, el conjunto azulgrana deberá cambiar rápidamente el chip y centrarse en la Champions League, donde recibirá al Copenhague el miércoles con la obligación de ganar. Un empate o una derrota no le permitirían acceder directamente a los octavos de final y lo obligarían a disputar un repechaje previo, aumentando la presión en el calendario europeo.

Celebración de Raphinha ante el Real Oviedo - Agencia EFE

Posiciones

