Previa - Tercera jornada Clausura 2026 Guatemala

A partir de este martes se pondrá en marcha la tercera jornada del Torneo Clausura 2026 del futbol guatemalteco, una fecha que se desarrollará a lo largo de tres días y promete emociones en cada uno de sus compromisos. La actividad se extenderá hasta el jueves, con encuentros clave que podrían comenzar a marcar el rumbo de los equipos en esta fase inicial del campeonato.
La jornada dará inicio este martes con el duelo entre Cobán Imperial y Marquense, mientras que el miércoles concentrará los partidos más atractivos de la fecha, destacando los enfrentamientos Municipal vs. Xelajú MC y Antigua GFC vs. Comunicaciones. El cierre de la tercera jornada llegará el jueves, cuando Malacateco reciba a Mictlán en el Estadio Santa Lucía de Malacatán, poniendo punto final a una fecha cargada de expectativa.
Tercera jornada del Clausura 2026
Martes 27 de enero
- Cobán Imperial vs Marquense | 15:00 horas
Miércoles 28 de enero
- Achuapa vs Mixco | 15:00 horas
- Guastatoya vs Aurora | 17:00 horas
- Municipal vs Xelajú | 19:00 horas
- Antigua GFC vs Comunicaciones | 21:00 horas
Jueves 29 de enero
- Malacateco vs Mictlán | 19:00 horas
*NOTA: El partido entre Municipal y Xelajú MC está programado para disputarse en el Estadio El Trébol a las 19:00 horas; sin embargo, dicho encuentro podría sufrir modificaciones tanto en su horario como en su sede. Esto se daría en caso de que el Órgano Disciplinario ratifique la sanción impuesta al club escarlata por los incidentes ocurridos en la final de vuelta del torneo pasado ante Antigua GFC, lo que obligaría a que el compromiso se traslade al Estadio de Santa Lucía Cotzumalguapa.