 Previa - Tercera jornada Clausura 2026 Guatemala
Deportes

Así se jugará la tercera jornada del Clausura 2026

Este martes arranca la actividad de la tercera fecha del Clausura 2026 con el duelo entre Cobán Imperial vs. Marquense en el Estadio Verapaz.

Actos protocolarios en el partido entre Marquense y Achuapa - Diego Vázquez
Actos protocolarios en el partido entre Marquense y Achuapa / FOTO: Diego Vázquez

A partir de este martes se pondrá en marcha la tercera jornada del Torneo Clausura 2026 del futbol guatemalteco, una fecha que se desarrollará a lo largo de tres días y promete emociones en cada uno de sus compromisos. La actividad se extenderá hasta el jueves, con encuentros clave que podrían comenzar a marcar el rumbo de los equipos en esta fase inicial del campeonato.

La jornada dará inicio este martes con el duelo entre Cobán Imperial y Marquense, mientras que el miércoles concentrará los partidos más atractivos de la fecha, destacando los enfrentamientos Municipal vs. Xelajú MC y Antigua GFC vs. Comunicaciones. El cierre de la tercera jornada llegará el jueves, cuando Malacateco reciba a Mictlán en el Estadio Santa Lucía de Malacatán, poniendo punto final a una fecha cargada de expectativa.

Tercera jornada del Clausura 2026

Martes 27 de enero

  • Cobán Imperial vs Marquense | 15:00 horas

Miércoles 28 de enero

  • Achuapa vs Mixco | 15:00 horas
  • Guastatoya vs Aurora | 17:00 horas
  • Municipal vs Xelajú | 19:00 horas
  • Antigua GFC vs Comunicaciones | 21:00 horas

Jueves 29 de enero

  • Malacateco vs Mictlán | 19:00 horas

*NOTA: El partido entre Municipal y Xelajú MC está programado para disputarse en el Estadio El Trébol a las 19:00 horas; sin embargo, dicho encuentro podría sufrir modificaciones tanto en su horario como en su sede. Esto se daría en caso de que el Órgano Disciplinario ratifique la sanción impuesta al club escarlata por los incidentes ocurridos en la final de vuelta del torneo pasado ante Antigua GFC, lo que obligaría a que el compromiso se traslade al Estadio de Santa Lucía Cotzumalguapa.

Tercera jornada del Clausura 2026 del futbol guatemalteco - Emisoras Unidas

