Se registra sismo en territorio guatemalteco

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que a las 04:23 horas de este jueves, 23 de abril, se registró un sismo en territorio guatemalteco. Fue reportado sensible en algunas regiones de la costa sur.
El informe preliminar emitido por la Sección de Sismología del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos de la institución señala que el evento tuvo magnitud de 4.4, con región epicentral en el océano Pacífico, específicamente en las costas de El Salvador.
Según datos iniciales, el temblor podría haber sido sensible en áreas de San Marcos, Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla y Santa Rosa, aunque con una baja intensidad.
Las autoridades de protección civil activaron los protocolos de verificación necesarios para determinar posibles daños materiales o personales, sin que se haya reportado alguno hasta el momento. Mientras tanto, continúa el seguimiento correspondiente.
Recomendaciones por sismo
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó a la población las recomendaciones ante un evento sísmico:
Si está en un lugar público
- Mantener la calma, no correr y optar por protegerse.
- Agacharse, cubrirse la cabeza y agarrarse a una estructura fuerte, por ejemplo, bajo una mesa.
- Verificar el área en donde se encuentra, si está dentro de un edificio permanecer ahí.
Si está en el hogar
- Mantener la calma.
- Activar el Plan Familiar de Respuesta.
- Colocarse en alguna de las esquinas de la casa.
Si está en la calle
- Si al momento de registrarse el sismo se encuentra en la vía pública, mantenerse alejado de postes del servicio eléctrico, ventanas, edificios u objetos que puedan caer.
- Si está en su vehículo, estacionarlo lo más pronto posible en un lugar seguro y permanecer dentro de él.
- Atender las recomendaciones de las autoridades.