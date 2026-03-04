 Sismo - temblor en Guatemala, miércoles 4 de marzo 2026
Nacionales

Sismo sacude el territorio guatemalteco

El temblor ocurrió durante horas de la madrugada de este miércoles.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer que a las 01:00 horas de la madrugada de este miércoles, 4 de marzo, se registró un sismo en el territorio guatemalteco.

De acuerdo con el boletín preliminar emitido por la Sección de Sismología del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos, el evento tuvo una magnitud de 4.1, con región epicentral en el océano Pacífico.

Preliminarmente se informó que el temblor fue sensible en los departamentos de Retalhuleu, San Marcos y Suchitepéquez, entre otras áreas aledañas a estos puntos, aunque fue de menor intensidad.

En seguimiento a esta situación, las autoridades de protección civil implementaron los protocolos correspondientes para determinar posibles daños personales o materiales, sin que hasta el momento se haya reportado alguno.

Sismos en las últimas horas

Según la información compartida por el Insivumeh, en las últimas 24 horas se han registrado 44 sismos en el territorio guatemalteco. De ese total, únicamente uno ha sido sensible.

Mientras tanto, durante lo que va de 2026 se tiene reporte de 1 mil 179 temblores, siendo 23 sensibles.

Recomendaciones por sismo

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó a la población las recomendaciones ante un evento sísmico:

Si está en un lugar público

  • Mantener la calma, no correr y optar por protegerse.
  • Agacharse, cubrirse la cabeza y agarrarse a una estructura fuerte, por ejemplo, bajo una mesa.
  • Verificar el área en donde se encuentra, si está dentro de un edificio permanecer ahí.

Si está en el hogar

  • Mantener la calma.
  • Activar el Plan Familiar de Respuesta.
  • Colocarse en alguna de las esquinas de la casa.

Si está en la calle

  • Si al momento de registrarse el sismo se encuentra en la vía pública, mantenerse alejado de postes del servicio eléctrico, ventanas, edificios u objetos que puedan caer.
  • Si está en su vehículo, estacionarlo lo más pronto posible en un lugar seguro y permanecer dentro de él.
  • Atender las recomendaciones de las autoridades.

