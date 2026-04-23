 CSJ niega retiro de inmunidad al diputado Allan Rodríguez
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CSJ rechaza solicitudes de retiro de inmunidad contra el diputado Allan Rodríguez

El legislador fue señalado de cargos vinculados con posible corrupción e intimidación.

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Allan Rodríguez, presidente del Congreso,
Allan Rodríguez, presidente del Congreso / FOTO:

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por mayoría, resolvieron rechazar dos solicitudes de retiro de inmunidad presentadas en contra del diputado del partido Vamos, Allan Rodríguez, con las que se buscaba que fuera investigado por supuestos actos de corrupción.

Durante la sesión de pleno que se desarrolló el pasado miércoles, 22 de abril, se resolvió rechazar la acción presentada por el diputado oficialista Samuel Pérez en contra del legislador, en la que lo señalaba de la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

En su momento, Pérez explicó que entre 2020 y 2021, a inicios del gobierno de Alejandro Giammattei y cuando Rodríguez era presidente del Legislativo, se crearon empresas desarrolladoras afines al diputado para obtener contratos en el Fondo para la Vivienda y de esta forma facilitar el desvío de fondos relacionados con contratos para la construcción de inmuebles.

El parlamentario explicó que existía evidencia sólida con respecto a las operaciones de esta estructura criminal en la referida dependencia, adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Según explicó, desde 2008 ha surgido información con respecto a que la referida entidad ha sido utilizada por parte de diversas instituciones y gobiernos como fuente de "saqueo sistemático". En ese contexto, señaló que se ha determinado que hay un mecanismo que consiste en manipular el sistema de los subsidios que se asignan y ascienden a Q35 mil para una vivienda, de los cuales el 90% lo aporta el Estado y el 10% los beneficiarios.

Diputado Rodríguez presenta querella contra Pérez por supuesta difamación

Este caso surgió después de la querella que presentó el parlamentario oficialista Samuel Pérez contra el diputado Allan Rodríguez por supuestos vínculos con corrupción en Fopavi.

Segundo antejuicio rechazado

Asimismo, los togados de la CSJ desestimaron la acción interpuesta por la parlamentaria Sonia Gutiérrez, quien en 2024 pidió que Rodríguez fuera investigado por la posible comisión de los delitos de amenaza, intimidación, violencia contra la mujer y actos de injuria e intimidación.

Según explicó Gutiérrez en su momento, Rodríguez y otros parlamentarios se presentaron en sus oficinas para intimidarla a ella y a su personal, presionándolos para que asistieran a una sesión extraordinaria.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

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