 Amparo obliga a la CDAG a remozar el Estadio Nacional
Deportes

Amparo provisional obliga a la CDAG a ejecutar plan de remozamiento del Estadio Nacional

El amparo busca asegurar la continuidad del remozamiento y evitar daños irreversibles en el Estadio Doroteo Guamuch Flores.

Compartir:
Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores
Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores / FOTO: Omar Solís

La Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo otorgó un amparo provisional y ordenó al Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) la elaboración y ejecución de un plan técnico de remozamiento del estadio Doroteo Guamuch Flores, al considerar que existe un riesgo real de deterioro progresivo del inmueble y una posible afectación al patrimonio del Estado.

La resolución fue emitida el 9 de enero de 2026, luego de una acción promovida por el diputado del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), José Chic, quien denunció la falta de intervención efectiva en el principal escenario deportivo del país. Según el tribunal, la ausencia de acciones inmediatas podría hacer ilusorio el restablecimiento de derechos constitucionales vinculados al deporte y la recreación.

¿Qué se le pide a la CDAG?

En su análisis, la Sala Sexta concluyó que concurren los presupuestos del denominado "peligro en la demora", al advertir que la inacción podría provocar un deterioro progresivo e incluso irreversible de las instalaciones del estadio. Esta situación, señala el fallo, tendría consecuencias graves para el patrimonio estatal y afectaría el goce efectivo de derechos garantizados tanto en la Constitución Política de la República de Guatemala como en la Convención sobre los Derechos del Niño.

El tribunal enfatiza que la CDAG, como entidad encargada de la administración del inmueble, debe cumplir con los fines que el Estado le ha encomendado, garantizando que el estadio y sus instalaciones no sufran un deterioro inminente. Para ello, considera indispensable una planificación detallada que permita agilizar las gestiones necesarias y asegurar la continuidad y conclusión del proceso de remozamiento.

Lo ordenado a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Como efectos concretos del amparo provisional, la Sala Sexta ordenó al Comité Ejecutivo de la CDAG:

  • Elaborar, en un plazo de 20 días, un Plan Técnico de remozamiento del estadio Doroteo Guamuch Flores, asegurando su adecuada planificación y ejecución.
  • Desarrollar todas las gestiones necesarias para garantizar la continuidad del proceso de remozamiento hasta su conclusión.
  • Diseñar un plan de conservación y mantenimiento de las instalaciones, como medida preventiva para proteger el patrimonio del Estado.

En el mismo fallo, el tribunal resolvió que no ha lugar a la suspensión solicitada por la CDAG, al determinar que no se cumplen los presupuestos procesales establecidos por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Asimismo, la Sala Sexta dio vista por 48 horas del informe circunstanciado al diputado José Chic, a la autoridad denunciada y al Ministerio Público. También notificó como terceros interesados a la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Contraloría General de Cuentas y la Comisión de Deportes del Congreso de la República.

Foto embed
Tribunal ordena a la CDAG ejecutar plan técnico para el remozamiento del estadio Doroteo Guamuch Flores - Dayana Rashon

En Portada

Estado de Sitio: Más de mil detenidos, incluidos 26 implicados en ataques a PNCt
Nacionales

Estado de Sitio: Más de mil detenidos, incluidos 26 implicados en ataques a PNC

09:12 AM, Ene 27
Amparo provisional obliga a la CDAG a ejecutar plan de remozamiento del Estadio Nacionalt
Deportes

Amparo provisional obliga a la CDAG a ejecutar plan de remozamiento del Estadio Nacional

12:23 PM, Ene 27
Curruchiche justifica difusión de audios del caso Unopst
Nacionales

Curruchiche justifica difusión de audios del caso Unops

10:12 AM, Ene 27
Luto en la escena nacional: fallece el maestro Edgar Quiñónez, pilar del teatro en Guatemalat
Farándula

Luto en la escena nacional: fallece el maestro Edgar Quiñónez, pilar del teatro en Guatemala

11:08 AM, Ene 27

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaDonald TrumpReal MadridVenezuelaPNCNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos