 Mueren siete aficionados del PAOK en un accidente de tráfico
Deportes

VIDEO. Mueren siete aficionados del PAOK en un accidente de tráfico

Al menos siete aficionados del PAOK murieron en un accidente en Rumanía cuando viajaban desde Grecia a Francia para ver el partido de su equipo ante el Lyon.

Mueren siete aficionados del PAOK en un accidente de tráfico - RR.SS.
Mueren siete aficionados del PAOK en un accidente de tráfico / FOTO: RR.SS.

Al menos siete aficionados del PAOK de Salónica perdieron la vida este martes en un trágico accidente de tráfico ocurrido en el oeste de Rumania, mientras viajaban desde Grecia hacia Francia para asistir al partido que su equipo disputará el jueves frente al Olympique Lyon. La noticia fue confirmada por la emisora rumana Digi24 y ha generado una profunda conmoción tanto en el entorno del club griego como en el fútbol europeo en general.

El siniestro tuvo lugar en la comarca de Timiș y estuvo protagonizado por un minibús, un automóvil y un camión cisterna. Según las autoridades locales, en el minibús viajaban diez personas, una más de la capacidad permitida. Las primeras pesquisas indican que el vehículo aceleró al incorporarse a una circunvalación y chocó contra el camión cisterna, lo que provocó que quedara en sentido contrario y terminara impactando contra otro camión.

Luto en el PAOK de Salónica

Además de las víctimas mortales, tres personas resultaron heridas de diversa gravedad y fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica. Raed Arafat, jefe del Departamento de Emergencias, explicó que uno de los vehículos implicados transportaba alcohol, aunque subrayó que no se produjeron fugas ni riesgos adicionales derivados de la carga. También señaló que se intentó movilizar helicópteros desde Arad y Caransebeș, pero las condiciones meteorológicas impidieron su despliegue.

Al lugar del accidente acudieron numerosas ambulancias y efectivos del cuerpo de bomberos, que trabajaron durante horas para atender a los heridos y asegurar la zona. El fallecimiento de los aficionados ha provocado mensajes de condolencia y solidaridad desde distintos sectores del deporte, mientras el PAOK y sus seguidores lloran la pérdida de varios hinchas que solo buscaban acompañar a su equipo en una cita europea.

Emisoras  Escúchanos