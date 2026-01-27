 Municipal vuelve a El Trébol tras reducción de sanción
Deportes

Municipal vuelve a El Trébol tras reducción de sanción

La sanción al Estadio El Trébol fue reducida y Municipal podrá recibir a Xelajú MC este miércoles, dejando atrás el castigo tras la final del Apertura 2025.

Así luce el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol en su primera jornada nocturna
Así luce el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol en su primera jornada nocturna / FOTO: Alex Meoño

Municipal recibió una noticia positiva de cara a la tercera jornada del torneo, luego de que se confirmara la reducción de la sanción impuesta al Estadio Manuel Felipe Carrera, "El Trébol". De esta manera, el encuentro entre los rojos y Xelajú MC, programado para este miércoles 28 de enero, se disputará finalmente en la casa escarlata, poniendo fin de forma anticipada al castigo derivado de los incidentes ocurridos en la final de vuelta del Apertura 2025.

La Comisión de Apelaciones de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (FEDEFUT) resolvió retirar el segundo partido de suspensión al estadio capitalino, tras el recurso presentado por la directiva de Municipal. Con esta decisión, los rojos podrán recibir a los Superchivos a partir de las 19:00 horas, en un escenario que históricamente ha sido clave para su fortaleza deportiva y su conexión con la afición.

Municipal vuelve a 'El Trébol'

Cabe recordar que, en la primera jornada del campeonato, Municipal se vio obligado a ejercer como local en el Estadio Municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa, debido a que inicialmente la sanción contemplaba dos partidos a puerta cerrada en El Trébol. Sin embargo, tras la revisión del caso, la penalización fue reducida a un solo encuentro, permitiendo así el pronto regreso al recinto habitual del club.

El último antecedente de Municipal en El Trébol se remonta a la final de vuelta del torneo anterior, en la que logró imponerse 1-0, aunque no fue suficiente para revertir el marcador global de 2-0 a favor de Antigua. Ahora, con el regreso a su estadio y el respaldo de su público, los escarlatas buscarán pasar página y encaminar su presente deportivo con un resultado positivo ante Xelajú MC.

Foto embed
Municipal sancionado con Q90 mil y dos partidos de inhabilitación para El Trébol por actos violentos en final del Apertura 2025 - Alex Meoño

