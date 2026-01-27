The Strongest rompe el silencio sobre el caso Darwin Lom

La novela de Darwin Lom tras su salida de Comunicaciones y su posterior llegada a The Strongest de Bolivia ha sido uno de los temas más comentados de la última semana en el fútbol guatemalteco. El delantero guatemalteco dejó al club crema a las puertas del inicio del torneo, lo que generó múltiples versiones sobre supuestos conflictos contractuales, bloqueos administrativos y el pago incompleto de su cláusula de rescisión, alimentando la incertidumbre en torno a su habilitación.
Ante este panorama, Adrián Monje, directivo de The Strongest, salió a aclarar la situación en declaraciones a Astro Multimedios, asegurando que el club boliviano tiene todo bajo control para habilitar al atacante. "Si existía una solicitud de club a club entre The Strongest y Comunicaciones se tenía que pagar una cláusula de salida del jugador", explicó Monje, quien también detalló que el contrato contemplaba un escenario alternativo.
Lom hizo efectivo el pago de su cláusula, según el directivo
En ese sentido, el directivo añadió que "también existía otra cláusula en la cual le permitía al jugador de alguna manera buscar su salida de manera personal", lo que abrió la puerta a una resolución directa entre Lom y Comunicaciones. Según Monje, fue el propio futbolista quien tomó la iniciativa para concretar su desvinculación sin la intervención del club boliviano.
"El jugador nos dijo que iba a buscar su salida personal porque a él le interesaba venir a jugar a Bolivia, le interesaba venir a jugar Copa Libertadores", señaló Monje. Además, recalcó: "Él nos dijo que iba a gestionar su salida del club y que nosotros no interviniéramos", dejando claro que The Strongest se mantuvo al margen del proceso contractual.
Finalmente, Monje aseguró que Darwin Lom llega al conjunto atigrado como agente libre, tras cumplir con lo estipulado en su contrato con Comunicaciones. "Él hizo su pago de rescisión para concluir su vínculo con el club y con eso quedó liberado, llegó como jugador libre", afirmó. Mientras se resuelven los últimos detalles administrativos, Lom ya sumó minutos en un amistoso ante Cusco FC, partido que terminó 4-0 a favor de The Strongest, con un gol y una asistencia del delantero, una actuación que comienza a justificar la apuesta por su fichaje.