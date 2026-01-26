Darwin Lom se estrena con el The Strongest

Darwin Lom vivió este lunes un estreno prometedor con The Strongest, al disputar su primer partido con el conjunto aurinegro en el amistoso ante Cusco FC, celebrado la mañana de hoy. El encuentro sirvió como parte de la preparación del club boliviano de cara a su debut en la Liga de Bolivia y, especialmente, a la primera fase de la Copa Libertadores, uno de los grandes objetivos de la temporada para El Tigre.
El atacante guatemalteco, quien arribó a Bolivia apenas durante el fin de semana, inició el compromiso desde el banquillo. Sin embargo, su ingreso en el segundo tiempo cambió notablemente el rostro del equipo, aportando mayor dinamismo y profundidad en la zona ofensiva. Lom se mostró activo, participativo y con una rápida adaptación al ritmo de juego de sus nuevos compañeros.
Darwin Lom con gol y asistencia
Su impacto no pasó desapercibido: Lom brindó una asistencia y además se hizo presente en el marcador, dejando una grata impresión en su primera aparición con la camiseta aurinegra. Estas acciones no solo reflejaron su calidad individual, sino también su capacidad para integrarse rápidamente al esquema del cuerpo técnico en un momento clave de la pretemporada.
The Strongest se encuentra en la recta final de su preparación antes del inicio oficial de la competencia, con la mirada puesta en el debut liguero y en el doble enfrentamiento ante Deportivo Táchira por la Copa Libertadores. Mientras tanto, Darwin Lom espera completar su proceso de inscripción en el campeonato boliviano para quedar habilitado oficialmente y convertirse en una nueva pieza ofensiva de los tigres en los desafíos que se avecinan.