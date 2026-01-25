 Darwin Lom es el nuevo refuerzo del Club The Strongest
Deportes

Darwin Lom es el nuevo refuerzo del Club The Strongest

El delantero guatemalteco llegó esta madrugada a Bolivia con "mucha expectativa" y se declaró "feliz" por defender la camiseta de un club "grande".

Darwin Lom nuevo jugador de The Strongest de Bolivia
Darwin Lom nuevo jugador de The Strongest de Bolivia / FOTO: IG de Darwin Lom

El delantero guatemalteco Darwin Lom reforzará al club boliviano The Strongest en la temporada local y la nueva edición de la Copa Libertadores, en la que los 'Atigrados' tendrán su primer reto ante el Deportivo Táchira de Venezuela.

Lom llegó esta madrugada al aeropuerto internacional de El Alto, que sirve a La Paz, con "mucha expectativa" y se declaró "feliz" de estar en Bolivia para defender la camiseta de un club "grande" como The Strongest.

"El pase acá ha sido un pase que siempre lo he esperado. Siempre he hablado con mis amigos que el fútbol de Sudamérica es mi tipo de fútbol y ahora Dios me da el chance, The Strongest también y no la tengo que dejar pasar y aprovechar esta oportunidad", dijo el delantero a los medios.

También aseguró que llega "con la mente muy positiva" y con la meta de contribuir a que su nuevo equipo salga adelante.

Darwin Lom se despide de Comunicaciones

El delantero chapín explicó que su decisión se basa en su futuro y en Selección Nacional.

Presentación

En su red social de Facebook, Club The Strongest anunció: "¡Bienvenidos a casa, Víctor Ábrego y Darwin Lom! ??" Dos delanteros con hambre de gol, garra y compromiso para defender estos colores. Con su llegada, la ilusión se renueva y los goles comienzan a asomarse... ¡Que ruja el Tigre y que las redes no dejen de gritar!".

Lom debutó profesionalmente en 2017 en el Chattanooga de EE.UU., donde también militó en otros equipos como el California United Strikers y el Hartford Athletic.

En su país jugó para los clubes Guastatoya, Malacateco, Xelajú, Deportivo Mixco y Comunicaciones. Además, vistió la camiseta del Cartaginés costarricense y ha sido convocado varias veces a la selección guatemalteca.

The Strongest quedó tercero en la Liga de la División Profesional, el principal torneo disputado en 2025 en Bolivia, lo que le valió un cupo a la primera fase de la Libertadores.

Además de Lom, para afrontar el torneo continental, el tigre de La Paz sumó a sus filas al experimentado entrenador Eduardo Villegas y a jugadores como el delantero boliviano Carmelo Algarañaz, el dominicano Carlos Ventura y los colombianos Adrián Estacio y José Moya.

El plantel atigrado recibirá al Deportivo Táchira en La Paz el próximo 3 de febrero y el partido de vuelta se disputará una semana después en San Cristóbal, Venezuela.

*Información EFE.

