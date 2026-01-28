Investigan al exciclista Lucho Herrera por desaparición

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra el exciclista colombiano Luis Alberto "Lucho" Herrera, campeón de la Vuelta a España de 1987, y contra su hermano Rafael Herrera, por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro personas ocurrida en 2002 en el municipio de Fusagasugá, en el centro del país. El caso ha generado conmoción debido al reconocimiento público del exdeportista, considerado una de las máximas figuras del ciclismo colombiano.
Según informó la Fiscalía en un comunicado oficial, los elementos materiales probatorios indicarían que los hermanos Herrera habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, grupo paramilitar que tuvo presencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003. De acuerdo con la investigación, estas personas habrían sido llevadas en contra de su voluntad desde predios vecinos a las propiedades de la familia Herrera Herrera, sin que hasta hoy se conozca su paradero.
El caso del ciclista Luis Herrera tomó relevancia el año pasado
El caso tomó relevancia pública en abril del año pasado, cuando la jueza María del Pilar Bocarejo, del Juzgado Cuarto Penal con Función de Conocimiento de Fusagasugá, solicitó a la Fiscalía profundizar en la presunta participación del exciclista en un proceso relacionado con desaparición forzada. Posteriormente, en abril de 2025, el noticiero Noticias Uno reveló nuevos detalles sobre la investigación, basados en testimonios rendidos ante la justicia por exparamilitares que actuaron bajo las órdenes de alias "Martín Llanos".
De acuerdo con esas declaraciones, Herrera habría inducido a los paramilitares a cometer el crimen en octubre de 2002, acusando falsamente a sus vecinos de ser milicianos de la guerrilla y de planear su secuestro. Los testigos aseguraron que el exdeportista habría proporcionado información y recursos económicos para llevar a cabo la acción.
Con el tiempo, los responsables habrían descubierto que las víctimas no pertenecían a ningún grupo armado y que, presuntamente, el verdadero objetivo habría sido despojarlas de sus tierras. La Fiscalía continúa adelantando las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.