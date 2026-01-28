 Resultado Barcelona vs. Copenhague en Champions League
Deportes

Barcelona vence a Copenhague y va directo a octavos de final

El equipo de Hansi Flick se vio en aprietos al inicio del partido, pero pudo remontar en la segunda mitad.

Barcelona clasifica a octavos de final tras vencer al Copenhague
Barcelona clasifica a octavos de final tras vencer al Copenhague / FOTO: EFE

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, se decidió por alinear a Eric García y Dani Olmo en el doble pivote, mientras que Fermín López jugó de mediapunta ante el Copenhague, en duelo correspondiente al cierre de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026.

En defensa, Cubarsí y Gerard Martín fueron centrales; Koundé y Balde, los carrileros. Arriba Lamine Yamal y Raphinha fueron los extremos y Lewandowski, el nueve.

El "Barça" no puede contar con los lesionados Pedri y Gavi, mientras que Frenkie de Jong estaba sancionado y Joao Cancelo no está inscrito.

Todo pintaba para que fuese una fiesta en el Spotify Camp Nou, pero un tempranero gol de Viktor Daðason al 4, que incluyó un error de Jules Koudé, ponía al rojo vivo el partido donde el Barcelona buscaba el boleto directo a octavos de final. En el arranque ya perdía Barcelona 0-1.

Tras el gol, Barcelona se fue a buscar el empate, pero no se le daba, pese a las claras oportunidades de gol de Robert Lewandowski y Raphinha, y una pelota al palo de Eric García al 33.

Remontada 

Para la segunda parte, el Barcelona le dio de su propia medicina al Copenhague, ya que con un gol a los 48 (3 del complemento) Robert Lewandowski definió el empate (1-1) en una jugada que hizo Lamine Yamal y que dejó servida al polaco para seguir soñando en el partido y convenidos de que la remontada se podía lograr.

Al 58, Joan García hizo la atajada del partido e impidió de esa forma que la visita tomara venta. Dos minutos después, Lamine Yamal, de un buen partido, logró vencer a Dominik Kotarski para el 2-1. La remontada era una realidad.

Robert Lewandowski seguía encabezando la ofensiva blaugrana y en un remate dentro del área existió contacto y por ende se marcó penalti al 66, la jugada fue un tanto polémica y debió intervenir el VAR, que ratificó la decisión del colegiado.

Al 68, Raphinha desde el punto penalti hacía el 3-1 y daba tranquilidad al cuadro de Hansi Flick, que en ese momento pasaba a ser clasificado directo a octavos de final.

El 4-1 llegó al 84 con un golazo de tiro libre hecho por Marcus Rashford. Y cuando era el 88, Gabriel Pereira hacía el 4-2, pero la jugada se anuló por posición adelantada. 

El Barcelona ganó y se clasificó en el top-8 de la fase liga, es decir, se clasificó de forma directa a la fase de los octavos de final y queda a la espera de conocer a su rival para el mes de marzo. En febrero se juega el play-off.

