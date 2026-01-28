 Jorge Batres, jugador de Aurora, operado tras un accidente
Jorge Batres, jugador de Aurora, operado tras sufrir un accidente

Aurora FC informó que Jorge Batres, jugador de 21 años, sufrió un accidente automovilístico y presentó una fractura expuesta de húmero.

Jorge Batres, jugador de Aurora FC - Alex Meoño
Jorge Batres, jugador de Aurora FC / FOTO: Alex Meoño

Aurora FC, uno de los clubes históricos del fútbol guatemalteco, generó preocupación entre su afición la noche de este martes al informar, mediante sus redes sociales, sobre un accidente automovilístico sufrido por uno de sus jugadores. El protagonista fue Jorge Batres, joven futbolista del plantel aurinegro, cuyo estado de salud encendió las alarmas dentro y fuera de la institución.

En el comunicado oficial, el club detalló que Batres presenta una fractura expuesta de húmero en el brazo izquierdo, consecuencia directa del percance vial. Asimismo, Aurora señaló que el jugador sería intervenido quirúrgicamente en las horas siguientes, quedando su regreso a las canchas supeditado a la evolución médica y al proceso de recuperación que determinen los especialistas.

Aurora seguirá el proceso de recuperación de su jugador

La noticia representa un golpe sensible para el equipo dirigido por Saúl Phillip, ya que Batres, de 21 años, venía consolidándose como una opción frecuente dentro del plantel. Durante el torneo anterior disputó 18 encuentros, en los que aportó un gol y varias asistencias, mientras que en el presente campeonato ya había tenido participación en las dos primeras jornadas, además de recibir una tarjeta amarilla.

Aurora confía en que el proceso médico sea exitoso y que Jorge Batres pueda regresar fortalecido, tanto física como anímicamente, para continuar su carrera en el fútbol guatemalteco.

Foto embed
Jorge Batres, jugador de Aurora FC - Alex Meoño

