Arbeloa le pide "unidad" a la afición del Real Madrid

Arbeloa apeló al madridismo tras la derrota en Lisboa y pidió un Bernabéu unido: "Con ellos somos mucho más fuertes y les necesitamos".

Álvaro Arbeloa envió un mensaje directo a la afición del Real Madrid en un momento especialmente delicado de la temporada. Tras la dolorosa derrota por 4-2 ante el Benfica en la Liga de Campeones, que dejó al equipo fuera del top ocho y lo obliga a disputar los dieciseisavos, el técnico pidió que el Santiago Bernabéu no castigue a los jugadores con silbidos. "Yo espero un Bernabéu que esté con el equipo, como estuvo el último partido en casa y como saben que necesitamos", afirmó, apelando a la unión entre grada y plantilla.

El entrenador fue consciente del ambiente tenso que se ha vivido recientemente, especialmente después de la final de la Supercopa de España y de los episodios de desaprobación constante hacia algunos futbolistas. En ese contexto, Arbeloa lanzó un deseo en voz alta, subrayando la importancia del respaldo del público en un escenario de máxima presión. "Yo siempre al Bernabéu le pido su apoyo porque con ellos somos mucho más fuertes", insistió, dejando claro que el aliento de la afición puede marcar la diferencia en momentos críticos.

Arbeloa sabe que la situación no es la mejor en el Real Madrid

De cara al compromiso liguero frente al Rayo, el técnico blanco recalcó que el equipo mantiene intactas sus ambiciones en LaLiga y que necesita sumar de tres en tres para seguir en la pelea. "Nuestro objetivo, evidentemente, es ganar el domingo, seguir en la lucha por LaLiga, que estamos peleando muy fuertemente, con muchísimas ganas. Y si queremos seguir ahí, les necesitamos", declaró, reforzando la idea de que el empuje del Bernabéu es fundamental para sostener al equipo en la competición doméstica.

Finalmente, Arbeloa apeló a ejemplos recientes para reforzar su mensaje de unidad, recordando noches en las que la conexión entre afición y jugadores fue determinante. "Creo que son muy conscientes, se vio también el día del Mónaco cuando estamos unidos lo que somos capaces de hacer, la confianza que le dan a los jugadores y que con ellos, junto a nosotros, es mucho más fácil todo", sentenció, confiando en que el madridismo vuelva a convertirse en un aliado clave en la reacción del equipo.

