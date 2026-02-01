 Árbitro alemán Pascal Kaiser pide matrimonio a su novio
Árbitro alemán Pascal Kaiser pide matrimonio a su novio previo al Colonia-Wolfsburgo

El Colonia compartió el video del instante en sus redes sociales oficiales, destacando: "Pascal Kaiser es árbitro y un gran fan del club".

El árbitro alemán Pascal Kaiser pidió matrimonio a su novio
El árbitro alemán Pascal Kaiser pidió matrimonio a su novio / FOTO: @fckoeln

El árbitro alemán Pascal Kaiser protagonizó uno de los momentos más emotivos de su vida personal este fin de semana al proponerle matrimonio a su novio, Moritz, en plena previa del partido entre el Colonia y el Wolfsburgo de la Bundesliga, fecha 20.

Pascal Kaiser, colegiado que arbitra en categorías inferiores del futbol alemán y declarado abiertamente queer (se identificó como bisexual y posteriormente homosecual hace tres años), es además un apasionado hincha del FC Köln.

Con el apoyo expreso del club, aprovechó el escenario del Rhein Energie Stadion para llevar a cabo su plan especial.

Minutos antes del pitazo inicial, el árbitro ingresó al campo de juego junto a su pareja de larga data. Frente a las miles de personas presentes en las gradas y con las cámaras de televisión transmitiendo en vivo, se arrodilló, sacó el anillo de compromiso y le pidió matrimonio a Moritz.

El novio aceptó la propuesta entre aplausos y vítores ensordecedores del público, que celebró efusivamente el momento.

La pareja se fundió en un abrazo y un beso que fue ovacionado por todo el estadio.

@fckoeln

Special moment 🥹❤️  Pascal Kaiser ist Schiedsrichter und riesiger FC-Fan. Pascal ist queer und hat sich vor drei Jahren geoutet. Heute hatte er einen besonderen Plan, bei dem der FC ihn unterstützt hat. Pascal machte seinem langjährigen Partner einen Heiratsantrag im RheinEnergieSTADION – doch seht selbst 🎬🥹 #effzeh #KOEWOB

♬ Originalton - 1. FC Köln

Colonia comparte el momento 

El Colonia compartió el video del instante en sus redes sociales oficiales, destacando: "Pascal Kaiser es árbitro y un gran fan del Pascal, es queer y se declaró hace tres años. Hoy tenía un plan especial, en el que el FC lo apoyó".

El club felicitó a la pareja y resaltó la importancia de visibilizar el amor en un contexto deportivo.

Este gesto romántico y de inclusión ha dado la vuelta al mundo en redes sociales y medios internacionales, siendo calificado como un símbolo de diversidad y amor en el futbol alemán.

Kaiser y Moritz recibieron felicitaciones masivas de aficionados, personalidades del deporte y la comunidad LGBTQ+. Un partido que, más allá del resultado deportivo, quedará recordado por un "sí, quiero" inolvidable en el césped de Colonia.

