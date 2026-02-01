Árbitro alemán Pascal Kaiser pide matrimonio a su novio

El árbitro alemán Pascal Kaiser protagonizó uno de los momentos más emotivos de su vida personal este fin de semana al proponerle matrimonio a su novio, Moritz, en plena previa del partido entre el Colonia y el Wolfsburgo de la Bundesliga, fecha 20.
Pascal Kaiser, colegiado que arbitra en categorías inferiores del futbol alemán y declarado abiertamente queer (se identificó como bisexual y posteriormente homosecual hace tres años), es además un apasionado hincha del FC Köln.
Con el apoyo expreso del club, aprovechó el escenario del Rhein Energie Stadion para llevar a cabo su plan especial.
Minutos antes del pitazo inicial, el árbitro ingresó al campo de juego junto a su pareja de larga data. Frente a las miles de personas presentes en las gradas y con las cámaras de televisión transmitiendo en vivo, se arrodilló, sacó el anillo de compromiso y le pidió matrimonio a Moritz.
El novio aceptó la propuesta entre aplausos y vítores ensordecedores del público, que celebró efusivamente el momento.
La pareja se fundió en un abrazo y un beso que fue ovacionado por todo el estadio.
Colonia comparte el momento
El Colonia compartió el video del instante en sus redes sociales oficiales, destacando: "Pascal Kaiser es árbitro y un gran fan del Pascal, es queer y se declaró hace tres años. Hoy tenía un plan especial, en el que el FC lo apoyó".
El club felicitó a la pareja y resaltó la importancia de visibilizar el amor en un contexto deportivo.
Este gesto romántico y de inclusión ha dado la vuelta al mundo en redes sociales y medios internacionales, siendo calificado como un símbolo de diversidad y amor en el futbol alemán.
Kaiser y Moritz recibieron felicitaciones masivas de aficionados, personalidades del deporte y la comunidad LGBTQ+. Un partido que, más allá del resultado deportivo, quedará recordado por un "sí, quiero" inolvidable en el césped de Colonia.