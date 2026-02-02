Cristiano Ronaldo se niega a jugar y agita la liga saudí

La tensión continúa creciendo en Al Nassr y, por extensión, en el fútbol de Arabia Saudí. Cristiano Ronaldo ha cumplido su advertencia y se ha negado a participar en el duelo frente al Al Riyadh, un gesto que ha sacudido los cimientos del campeonato. El portugués considera que la competición atraviesa un momento crítico tras los movimientos que se están gestando en el mercado, especialmente la posible llegada de Karim Benzema al Al Hilal, el máximo rival deportivo del club de Riad.
El malestar del astro luso se centra en lo que interpreta como una alteración del equilibrio competitivo. La hipotética incorporación de Benzema al Al Hilal, tras su ruptura con Al Ittihad, es vista por Cristiano como una maniobra que favorece directamente al conjunto dirigido por Simone Inzaghi. Con ambos clubes peleando punto a punto por el título, este escenario ha sido calificado por el entorno del jugador como un "trato de favor" que rompe la igualdad que debería regir el torneo.
Cristiano Ronaldo molesto con su directiva y el futbol saudí
Cristiano Ronaldo también apunta directamente a los dirigentes de la liga y al Ministerio de Deportes saudí, a quienes acusa de mantener una política preferencial hacia el Al Hilal. A este descontento se suma la reciente pérdida de poder de dos figuras clave en la estructura del Al Nassr, el director deportivo Simão Coutinho y el CEO José Semedo, cuyas atribuciones han sido revocadas. Esta situación ha llevado al delantero portugués a elevar su protesta hasta un punto de no retorno.
Por último, el desánimo del capitán del Al Nassr se ve agravado por la falta de refuerzos en el mercado de fichajes. Cristiano considera que el club no se ha movido con la ambición necesaria para competir al máximo nivel. Actualmente, el equipo suma 43 puntos y se encuentra a tres del liderato que ocupa el Al Hilal con 46. En el plano individual, el delantero sigue ampliando su leyenda: ya acumula 961 goles en su carrera, 16 de ellos en la presente temporada, aunque su foco parece estar ahora más en el rumbo del proyecto que en los récords personales.