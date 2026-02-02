Sub-17 femenina de Guatemala se queda sin Premundial

La eliminación de la Selección Sub-17 femenina de Guatemala vuelve a encender las alarmas sobre el rumbo de los procesos juveniles en el fútbol femenino nacional. El equipo dirigido por Alisson Monzón fue derrotado con claridad por Haití (3-0), resultado que selló su eliminación del clasificatorio al Premundial Sub-17 de la Concacaf. De esta manera, Guatemala quedó fuera de una fase en la que ya están instaladas selecciones de peso como Canadá, México y Estados Unidos, ampliando la brecha competitiva en la región.
El combinado nacional llegaba a este partido con la consigna clara: ganar o ganar para clasificar como primero del grupo. Sin embargo, el encuentro se torció desde el arranque y se convirtió rápidamente en una pesadilla. Haití aprovechó cada desconcentración defensiva y en apenas cinco minutos ya había marcado dos goles que desmoronaron cualquier plan guatemalteco. Antes del descanso, un tercer tanto terminó por sentenciar el partido y la ilusión chapina.
Proceso fallido de la sub-17 femenina de Guatemala
Más allá de la derrota ante Haití, el golpe definitivo al proceso fue la incapacidad de Guatemala para clasificarse siquiera como uno de los mejores segundos lugares. El empate sin goles frente a Santa Lucía terminó pasando factura. Se trataba de una selección improvisada, sin liga establecida y que había recibido goleadas en encuentros anteriores. Ese punto fue el único que Santa Lucía logró sumar en todo el torneo y evidenció las dificultades ofensivas de Guatemala, que apenas consiguió anotar seis goles en toda la eliminatoria.
El balance final deja más preguntas que respuestas. La eliminación no solo representa un fracaso deportivo inmediato, sino también una señal de alerta sobre la planificación, el desarrollo competitivo y la necesidad de fortalecer las bases del fútbol femenino juvenil en el país. Mientras otras selecciones continúan consolidando proyectos a largo plazo, Guatemala vuelve a quedarse en el camino, obligada a replantear su estrategia si quiere aspirar a competir de verdad en el escenario regional.