 Barcelona quiere albergar la final de Champions en 2029
Deportes

Barcelona se postula para albergar la final de Champions en 2029

El Spotify Camp Nou (que aún se encuentra en obras) entra en la carrera para ser sede de la final de la Champions League 2029.

Spotify Camp Nou, estadio del FC Barcelona - FC Barcelona
Spotify Camp Nou, estadio del FC Barcelona / FOTO: FC Barcelona

El FC Barcelona ha dado un paso importante en su aspiración de albergar uno de los eventos más prestigiosos del fútbol europeo. El club azulgrana, junto al Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña, ha presentado ante la UEFA la documentación inicial para optar a la organización de la final de la Liga de Campeones de 2029. La propuesta contempla a la ciudad de Barcelona como sede y al renovado Spotify Camp Nou como el escenario del encuentro.

Según explicó la entidad culé en un comunicado oficial, esta iniciativa forma parte de una fase preliminar del proceso y está sujeta a la homologación y aprobación definitiva por parte de la UEFA. El objetivo de esta primera entrega de documentación es permitir que el máximo organismo del fútbol europeo evalúe la viabilidad de la candidatura conforme a sus protocolos establecidos.

Barcelona renueva el Spotify Camp Nou

Está previsto que la candidatura definitiva se formalice a principios de junio de 2026, momento en el que se presentará el dossier completo con todos los requisitos necesarios. Previamente, la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ya ha aprobado la presentación de la candidatura y ha aceptado el denominado Host City Agreement, mostrando su compromiso y disposición para acoger la final continental.

En la misma línea, la Generalitat de Cataluña ha respaldado el proyecto al considerar que Barcelona y el FC Barcelona reúnen las condiciones óptimas para albergar un evento de esta magnitud. Este apoyo institucional refuerza una candidatura que busca devolver a la capital catalana una final de Champions, algo que no ocurre desde 1999.

La UEFA confirmó meses atrás que había recibido múltiples manifestaciones de interés para organizar las finales europeas de 2028 y 2029, entre ellas la del Spotify Camp Nou para la Champions masculina. La decisión final se tomará en septiembre de 2026, cuando el Comité Ejecutivo designe las sedes, con Wembley como principal competidor. Además, el estadio barcelonista también figura como una de las opciones para acoger la final del Mundial de 2030, lo que subraya su relevancia dentro del panorama futbolístico internacional.

Remodelación del Spotify Camp Nou - FC Barcelona

