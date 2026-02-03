Los estadios de futbol para Juegos Olímpicos del 2028

El fútbol volverá a ser uno de los grandes protagonistas de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, reafirmando su estatus como el deporte de balón más popular del planeta. Con una historia olímpica que se remonta a inicios del siglo XX, el torneo reunirá nuevamente a selecciones de todo el mundo en una competencia que combina espectáculo, emoción y alto nivel deportivo. En esta edición, además, el certamen femenino regresará a Estados Unidos por primera vez desde Atlanta 1996, lo que añade un valor simbólico especial al evento.
Los partidos del torneo olímpico de fútbol se disputarán en seis ciudades de Estados Unidos durante las fases preliminares y eliminatorias. Nueva York, Columbus, Nashville, St. Louis, San José y San Diego serán las sedes encargadas de albergar encuentros tanto del torneo masculino como del femenino. Estas ciudades fueron seleccionadas por su infraestructura deportiva, conectividad y experiencia previa en eventos de gran magnitud, lo que permitirá una adecuada distribución geográfica y una mayor cercanía con los aficionados.
¿Dónde será la final de fútbol en los Juegos Olímpicos 2028?
El punto culminante del torneo tendrá lugar en el legendario Rose Bowl Stadium, que será la sede de las finales olímpicas. Este recinto, ubicado en Pasadena, California, es uno de los estadios más icónicos del fútbol en Estados Unidos y cuenta con una amplia trayectoria en la organización de partidos históricos, incluyendo finales de Copas del Mundo. Su elección refuerza la intención de LA28 de combinar tradición, capacidad y visibilidad global en los momentos decisivos del certamen.
En cuanto al formato, el torneo masculino contará con la participación de 12 selecciones en categoría sub-23, manteniendo la esencia de desarrollo juvenil que caracteriza a esta competencia olímpica. Por su parte, el torneo femenino reunirá a 16 selecciones absolutas, lo que garantiza un nivel competitivo de primer orden. Con sedes repartidas estratégicamente y estadios de alto prestigio, el fútbol en Los Ángeles 2028 promete ser uno de los eventos más atractivos y seguidos de los Juegos Olímpicos.