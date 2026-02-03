 Guardiola bromea sobre el mercado de fichajes del City
Deportes

Guardiola bromea sobre el mercado de fichajes del Manchester City

Guardiola habló del gasto del Manchester City con ironía y risas: "me pregunto por qué el club no gasta más", dijo previo a enfrentar al Newcastle.

Compartir:
Pep Guardiola, técnico del Manchester City - Archivo
Pep Guardiola, técnico del Manchester City / FOTO: Archivo

Pep Guardiola volvió a dejar una de esas frases que mezclan ironía y mensaje entre líneas al hablar del mercado de fichajes del Manchester City. El técnico catalán bromeó públicamente sobre el gasto del club y aseguró, con una sonrisa, que está "enfadado" porque la entidad no invierte más dinero en jugadores. La declaración llegó en un contexto marcado por un enero movido en el Etihad, con incorporaciones importantes y cifras que, aunque elevadas, Guardiola utilizó para alimentar su habitual sarcasmo ante la prensa.

Durante este mercado invernal, el City desembolsó 72 millones de euros por Antoine Semenyo y 23 millones por Marc Guéhi, lo que eleva el gasto del club a cerca de 500 millones desde el inicio de 2025. Parte de esa inversión se compensó con la venta de Oscar Bobb al Fulham, un movimiento que ayudó a equilibrar las cuentas. Aun así, Guardiola ironizó sobre la situación financiera del club: "Somos séptimos en la tabla de gasto total —restando ventas— en los últimos cinco años. Me pregunto por qué el club no gasta más dinero. Estoy un poco enfadado con ellos. Buena suerte a los seis equipos que tenemos por delante en los últimos cinco años", dijo entre risas.

Lo que ha desembolsado el City de Guardiola en los últimos años

Las cifras globales refuerzan el tono de la broma. Desde el comienzo de la temporada 2024-2025, el Manchester City ha invertido 544 millones de euros en fichajes y ha ingresado 243 millones en ventas, lo que lo sitúa como el vigésimo club en gasto neto en la Premier League en el último año y medio, justo por delante de Arsenal, Manchester United y Tottenham Hotspur.

En términos de gasto bruto, únicamente el Chelsea ha superado al conjunto de Guardiola, un dato que contrasta con la percepción externa sobre el poder económico del City.

En el plano deportivo, el técnico reconoció que el equipo aún no ha levantado títulos desde el inicio de la temporada 2024-2025, pero destacó la oportunidad inmediata de alcanzar una nueva final. El City defiende este miércoles el 0-2 logrado ante el Newcastle United en las semifinales de la Copa de la Liga. "Tenemos la oportunidad de llegar a nuestra quinta final en diez años en la Copa de la Liga. El resultado de la ida por supuesto que es bueno, pero hemos jugado muchas veces contra el Newcastle y sabemos del orgullo que tienen y que son un equipo de Champions League", afirmó Guardiola.

Foto embed
Pep Guardiola y Erling Haaland - Agencia EFE

En Portada

Rescatan a tres personas tras deslizamiento de tierra en Chimaltenangot
Nacionales

Rescatan a tres personas tras deslizamiento de tierra en Chimaltenango

07:44 AM, Feb 03
Comisionado de la NFL defiende la participación de Bad Bunny en el Super Bowlt
Deportes

Comisionado de la NFL defiende la participación de Bad Bunny en el Super Bowl

07:06 AM, Feb 03
Se incendia área del Hospital de Mazatenango, Suchitepéquezt
Nacionales

Se incendia área del Hospital de Mazatenango, Suchitepéquez

07:10 AM, Feb 03
VIDEO | Automovilista atropella a delincuente que pretendía asaltar a un motoristat
Viral

VIDEO | Automovilista atropella a delincuente que pretendía asaltar a un motorista

07:34 AM, Feb 03

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosEE.UU.#liganacionalDonald TrumpReal MadridPNCNoticias de GuatemalaSeguridadVenezuela
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos