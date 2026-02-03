Guardiola bromea sobre el mercado de fichajes del City

Pep Guardiola volvió a dejar una de esas frases que mezclan ironía y mensaje entre líneas al hablar del mercado de fichajes del Manchester City. El técnico catalán bromeó públicamente sobre el gasto del club y aseguró, con una sonrisa, que está "enfadado" porque la entidad no invierte más dinero en jugadores. La declaración llegó en un contexto marcado por un enero movido en el Etihad, con incorporaciones importantes y cifras que, aunque elevadas, Guardiola utilizó para alimentar su habitual sarcasmo ante la prensa.
Durante este mercado invernal, el City desembolsó 72 millones de euros por Antoine Semenyo y 23 millones por Marc Guéhi, lo que eleva el gasto del club a cerca de 500 millones desde el inicio de 2025. Parte de esa inversión se compensó con la venta de Oscar Bobb al Fulham, un movimiento que ayudó a equilibrar las cuentas. Aun así, Guardiola ironizó sobre la situación financiera del club: "Somos séptimos en la tabla de gasto total —restando ventas— en los últimos cinco años. Me pregunto por qué el club no gasta más dinero. Estoy un poco enfadado con ellos. Buena suerte a los seis equipos que tenemos por delante en los últimos cinco años", dijo entre risas.
Lo que ha desembolsado el City de Guardiola en los últimos años
Las cifras globales refuerzan el tono de la broma. Desde el comienzo de la temporada 2024-2025, el Manchester City ha invertido 544 millones de euros en fichajes y ha ingresado 243 millones en ventas, lo que lo sitúa como el vigésimo club en gasto neto en la Premier League en el último año y medio, justo por delante de Arsenal, Manchester United y Tottenham Hotspur.
En términos de gasto bruto, únicamente el Chelsea ha superado al conjunto de Guardiola, un dato que contrasta con la percepción externa sobre el poder económico del City.
En el plano deportivo, el técnico reconoció que el equipo aún no ha levantado títulos desde el inicio de la temporada 2024-2025, pero destacó la oportunidad inmediata de alcanzar una nueva final. El City defiende este miércoles el 0-2 logrado ante el Newcastle United en las semifinales de la Copa de la Liga. "Tenemos la oportunidad de llegar a nuestra quinta final en diez años en la Copa de la Liga. El resultado de la ida por supuesto que es bueno, pero hemos jugado muchas veces contra el Newcastle y sabemos del orgullo que tienen y que son un equipo de Champions League", afirmó Guardiola.