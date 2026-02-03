Prohibidos los viajes de los aficionados del Inter

La sanción impuesta a los aficionados del Inter de Milán ha generado un fuerte impacto en el fútbol italiano. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, anunció la prohibición de los desplazamientos de la hinchada nerazzurra como visitante hasta el próximo 23 de marzo de 2026, además de vetar la venta de entradas para esos partidos a residentes de Lombardía. La medida llega como respuesta a los graves incidentes ocurridos en la última jornada de la Serie A, cuando un seguidor del Inter lanzó un petardo al terreno de juego durante el duelo ante el Cremonese.
El episodio tuvo lugar en el minuto 50 del encuentro disputado el pasado 1 de febrero en el Estadio Giovanni Zini. El artefacto explotó cerca de la portería defendida por Emil Audero, quien cayó al suelo con claros signos de aturdimiento, molestias en el oído y una leve quemadura en la parte externa de la pierna derecha. El guardameta, italo-indonesio y exjugador del Inter en la temporada 2023-24, informó de su estado al árbitro, lo que generó una inmediata preocupación entre jugadores y cuerpo arbitral.
El Inter condenó la actitud de sus aficionados
Pese a lo sucedido, el partido continuó y el Inter se impuso por 0-2, resultado que le permitió consolidarse en lo más alto de la clasificación. La sanción decretada, no obstante, excluye el derbi ante el Milan del próximo 8 de marzo, que se disputará en el Estadio Giuseppe Meazza, recinto compartido por ambos clubes. Además, el conjunto interista podría recibir en las próximas horas una sanción económica por parte de la Serie A, como complemento a las medidas ya anunciadas.
Tras el encuentro, el presidente del Inter de Milán, Giuseppe Marotta, condenó públicamente los hechos y subrayó la necesidad de erradicar cualquier comportamiento violento de los estadios. El club, al igual que las autoridades, busca enviar un mensaje contundente contra este tipo de actos, recordando que la pasión por el fútbol no puede justificar acciones que pongan en riesgo la integridad de los protagonistas ni la imagen del deporte.