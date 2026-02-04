Guillermo Ramírez hace señalamiento contra Ever Hugo Almeida

Guillermo el "Pando" Ramírez incendió las redes sociales con un video en el cual cuenta cuál fue su peor entrenador: Ever Hugo Almeida, a quien lo señala de cometer graves errores tácticos, además de cobrar comisiones a futbolistas para que estos jugaran los partidos. Asimismo, el exfutbolista de Municipal habló de la corrupción que había en ese entonces en la Federación Nacional de Futbol, donde incluso, hasta políticos sacaron su tajada de pastel, de acuerdo con lo dicho por el nacido en Livingston, Izabal.
"Hoy vamos a hablar del peor entrenador de mi carrera futbolística. El peor entrenador fue la basura esa de Almeida, la verdad no es por el tema de la suspensión (aunque él tuvo que ver ahí), pero cuando llegó a Municipal empezó a hablar del ataque (táctico): Ahora vamos a atacar, le dan la pelota al lateral o al central y dan el pelotazo arriba a lo que salga, y el "Pando" a buscar la segunda pelota o lo que sea", expresó Guillermo Ramírez en su video publicado ayer en su red social de TikTok.
En esa línea, Ramírez reconoció que aquel Municipal jugaba solo, y que Almeida implementó el pelotazo. "Dominábamos la Liga en aquel tiempo con varios jugadores que ustedes ya conocen (Plata, Rudy Ramírez, Mario Acevedo, Edwin Villatoro)", recordó Guillermo.
Otros señalamientos
Guillermo Ramírez también contó lo que él vivió durante esa etapa de Almeida cuando su compañero de equipo, el futbolista Eduardo Barros (QEPD), lo llamó para comentarle que el entonces técnico de Municipal, Ever Hugo Almeida le había pedido dinero para ponerlo a jugar.
"Fíjate que te quería hablar de una cosa que me pasó y no sé qué hacer. Almeida me llamó y habló conmigo y me pidió dinero para ponerme a jugar", aseguró el "Pando" Ramírez en su relato.
Aquella situación, de acuerdo a Ramírez, Eduardo Barros no cedió ante la petición de su entrenador, y terminó sacándolo del equipo. Guillermo recordó que desde aquel capítulo, Eduardo Barros fue a la banca y perdió continuidad con el club.
Guillermo Ramírez señaló que Almeida una vez quiso retirar del entrenamiento a Israel Donis, y al salir a su defensa Gonzalo Romero también corrió la misma suerte. Ante ello, todo el plantel detuvo el entrenamiento y le dijeron que si los retiraba todos se irían y cedió el estratega escarlata a no sacarlos del calentamiento.
Sobre la suspensión
Guillermo Ramírez también se refirió también a lo ocurrido en Selección Nacional, donde fue acusado de sobornos y posteriormente su expulsión de por vida del futbol. "El tema cuando me suspenden, él estuvo involucrado y fue a hablar un montón de cosas para ganar un dinero que les iban a dar a los ladrones de la Federación y unos políticos que estaba metidos en ese tiempo", aseveró Guillermo Ramírez.
En su video, el "Pando" aseguró que seguirá contando lo que él vivió en su etapa como futbolista en Guatemala.
