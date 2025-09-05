 Guillermo Ramírez reacciona a derrota de Selección Nacional
Deportes

Guillermo Ramírez: "A veces creemos que somos Brasil o Argentina..."

El exseleccionado le envío un mensaje a los jugadores de la Selección Nacional, que ayer perdieron en casa 0-1 ante El Salvador.

Guillermo Ramírez reaccionó a la derrota de la Selección Nacional de Guatemala
Guillermo Ramírez reaccionó a la derrota de la Selección Nacional de Guatemala / FOTO: IG de Guillermo Ramírez

La derrota de la Selección Nacional de Guatemala (0-1) ante El Salvador con gol de Harold Osorio por la fecha 1 de la eliminatoria mundialista a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 sigue teniendo reacciones de todo tipo. Las redes sociales se han convertido en el vehículo principal para que aficionados, periodistas, y todos aquellos ligados al amor a la "Bicolor" se pronuncien respecto al duro debut que tuvo el seleccionado de Luis Fernando Tena, y uno de ellos fue Guillermo "Pando" Ramírez.

El exseleccionado nacional, que fue parte de aquella histórica hexagonal rumbo a Alemania 2006, utilizó su cuenta de TikTok para enviar un duro, pero real mensaje tras la derrota ante los salvadoreños.  

El mensaje, que incluyó palabras soeces, tuvo una principal advertencia: "Ahí aparecerán un montón de mulas como siempre hablando cosas que no saben, pero quería hacer este video", dijo el "Pando".

"Complicado y doloroso el resultado de ayer, el perder de local puntos que ya teníamos presupuestados, y ahora nos damos cuenta de nuestra realidad", reflexionó Guillermo Ramírez, quien no acepta que se haya perdido ante El Salvador.

Posteriormente, Ramírez hace un llamado a los seleccionados: "Los puntos que se perdieron no se pueden recuperar, lo importante es que hay puntos en el aire todavía, pero hay que agarrarlos, pelearlo y matarnos para conseguirlos. Ahora, hay que sacar puntos de visita".

Selección de Guatemala: Cero puntos y se vienen tres visitas

Los guatemaltecos firmaron el peor de los escenarios en el debut de la fase final de la eliminatoria mundialista.

No somos Brasil ni Argentina, dice Ramírez

Dentro de su video, Guillermo Ramírez hizo alusión a la Copa Oro 2025, un torneo en el cual Guatemala logró el tercer lugar, para firmar así su mejor participación del torneo a lo largo de la historia desde 1991, y que, según los mismos jugadores de la Selección Nacional, esto los traía motivados para hacer un buen papel ante El Salvador.     

"A veces creemos que somos Brasil o Argentina porque hicimos una buena Copa de Oro, no muchá, somos Guatemala y hay que tener los pies sobre la tierra y saber que somo Guatemala y hay que lucharla", recordó el "Pando".

Guillermo Ramírez, prosiguió: "Hay que seguir luchando, todavía tenemos puntos y se puede clasificar. Hay que darle vuelta a la página, y volver a empezar".  

Por último, Guillermo Ramírez hizo alusión a lo que se le vendrá a la Selección Nacional de Guatemala, que tendrá el lunes 9 de septiembre su primera visita de tres. Primero visitará a Panamá, y en octubre a Surinam y El Salvador.

En ese sentido, el "Pando" comentó: "Prepárense para lo que viene. Ahora de visita olvídense que van a dormir. Les van a llevar disco y les quemarán ametralladoras, pero eso es normal, eso nosotros ya lo vivimos".  

