Guillermo Ramírez reacciona a derrota de Selección Nacional

La derrota de la Selección Nacional de Guatemala (0-1) ante El Salvador con gol de Harold Osorio por la fecha 1 de la eliminatoria mundialista a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 sigue teniendo reacciones de todo tipo. Las redes sociales se han convertido en el vehículo principal para que aficionados, periodistas, y todos aquellos ligados al amor a la "Bicolor" se pronuncien respecto al duro debut que tuvo el seleccionado de Luis Fernando Tena, y uno de ellos fue Guillermo "Pando" Ramírez.
El exseleccionado nacional, que fue parte de aquella histórica hexagonal rumbo a Alemania 2006, utilizó su cuenta de TikTok para enviar un duro, pero real mensaje tras la derrota ante los salvadoreños.
El mensaje, que incluyó palabras soeces, tuvo una principal advertencia: "Ahí aparecerán un montón de mulas como siempre hablando cosas que no saben, pero quería hacer este video", dijo el "Pando".
"Complicado y doloroso el resultado de ayer, el perder de local puntos que ya teníamos presupuestados, y ahora nos damos cuenta de nuestra realidad", reflexionó Guillermo Ramírez, quien no acepta que se haya perdido ante El Salvador.
Posteriormente, Ramírez hace un llamado a los seleccionados: "Los puntos que se perdieron no se pueden recuperar, lo importante es que hay puntos en el aire todavía, pero hay que agarrarlos, pelearlo y matarnos para conseguirlos. Ahora, hay que sacar puntos de visita".
No somos Brasil ni Argentina, dice Ramírez
Dentro de su video, Guillermo Ramírez hizo alusión a la Copa Oro 2025, un torneo en el cual Guatemala logró el tercer lugar, para firmar así su mejor participación del torneo a lo largo de la historia desde 1991, y que, según los mismos jugadores de la Selección Nacional, esto los traía motivados para hacer un buen papel ante El Salvador.
"A veces creemos que somos Brasil o Argentina porque hicimos una buena Copa de Oro, no muchá, somos Guatemala y hay que tener los pies sobre la tierra y saber que somo Guatemala y hay que lucharla", recordó el "Pando".
Guillermo Ramírez, prosiguió: "Hay que seguir luchando, todavía tenemos puntos y se puede clasificar. Hay que darle vuelta a la página, y volver a empezar".
Por último, Guillermo Ramírez hizo alusión a lo que se le vendrá a la Selección Nacional de Guatemala, que tendrá el lunes 9 de septiembre su primera visita de tres. Primero visitará a Panamá, y en octubre a Surinam y El Salvador.
En ese sentido, el "Pando" comentó: "Prepárense para lo que viene. Ahora de visita olvídense que van a dormir. Les van a llevar disco y les quemarán ametralladoras, pero eso es normal, eso nosotros ya lo vivimos".
