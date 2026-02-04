Sub-17 de Guatemala debuta en Clasificatorias Concacaf 2026

Las Clasificatorias Sub-17 de la Concacaf 2026 arrancaron el martes 3 de febrero, con 34 selecciones listas para iniciar su camino rumbo a la clasificación a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026. Guatemala es sede de una de las Clasificatorias y debuta este jueves 5 de febrero ante Antigua y Barbuda.
Las Clasificatorias Sub-17 Concacaf 2026 contará con 34 selecciones nacionales, divididas en ocho grupos. Cada equipo enfrentará una vez a todos los rivales de su grupo durante las clasificatoria.
Las Clasificatorias Sub-17 se llevarán a cabo en seis países: El grupo A en el Hasely Crawford Stadium de Puerto España, Trinidad y Tobago; el B en el estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá, Panamá; los grupos C y F en el estadio Cementos Progreso de Ciudad de Guatemala, Guatemala; los grupos D y G en FCRF Federation Fields en San Rafael de Alajuela, Costa Rica; el E en Arnos Vale Stadium de Arnos Vale, San Vicente y las Granadinas; y el H en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, Honduras.
Primera jornada en Guatemala
Para este jueves 5 de febrero, a las 16:00 horas jugarán las selecciones de Haití y Granada. Será el primer enfrentamiento histórico entre ambas selecciones en las clasificatorias. Haití cayó 1-0 ante Curazao en 2017, la última vez que disputó una jornada inaugural de fase de grupos ante una selección del Caribe. En partidos inaugurales, Haití ha registrado una victoria en sus últimos ocho encuentros. Granada abrirá ante un rival caribeño por segunda vez. En su enfrentamiento previo, cayó 8-0 frente a Panamá en 2025.
Guatemala vs. Antigua y Barbuda
Guatemala se enfrenta a Antigua y Barbuda en el grupo C en el estadio Cementos Progreso. Será el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones en las Clasificatorias Sub-17. El duelo anterior finalizó con triunfo 2-1 para Guatemala en 2025, partido que marcó el debut de Antigua y Barbuda en las clasificatorias.
Los guatemaltecos anotaron por intermedio de Andrés García y Marvin Ávila Jr. y Sakidi Meade lo hizo para los caribeños. Para Guatemala será la quinta ocasión que enfrente a una selección del Caribe en partidos de jornada inaugural de grupo, su récord es de 3 triunfos y un empate (1-1), ante Barbados (2 de mayo 2019, Grupo F, Mathius Gaitán marcó para Guatemala y Thierry Gale anotó para Barbados).
Boletos a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026
Las Clasificatorias Sub-17 de la Concacaf 2026 definirán a los ocho representantes de la región para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026. Las selecciones podrán asegurar su clasificación directa al ganar su respectivo grupo.
En la edición anterior de las Clasificatorias Sub-17 de la Concacaf, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Haití, Honduras, México, Panamá y Estados Unidos finalizaron como líderes de grupo y aseguraron su clasificación a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025.