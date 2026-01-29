Precios para el Premundial Sub-17 Guatemala 2026

La Federación de Futbol de Guatemala (FFG) dio a conocer en sus redes sociales los precios de los boletos para la Clasificatoria Sub.17 Masculina Concacaf 2026, torneo válido para la clasificación a la Copa del Mundo de la FIFA Sub-17 Catar 2026, donde la Selección Sub-17 de Guatemala busca su primera e histórica clasificación.
En la red social de Facebook, la Federación publicó los precios para poder asistir a observar a la "Bicolor". De acuerdo a la información socializada, los precios establecidos para este torneo juvenil de Concacaf son: Q50, Q75 y Q100.
- General, Q50
- Preferencia, Q75
- Tribuna Q100
La venta de entradas comenzará a partir de lunes 2 de febrero en la instalación de la Federación, zona 15 capital, y los días de partidos en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina.
Otra observación que hace la Federación para la venta de los boletos es que todos pagan su ingreso, incluido los menores de edad.
Si usted desea adquirir un boleto para ir a ver a la Selección Sub-17 lo podrá hacer en horario de 07:00 a 15:00 horas.
Los precios de los boletos son por jornadas e incluyen los días en que juegue la Selección.
Rumbo al Mundial Sub-17
Las Clasificatorias Sub-17 Masculinas de Concacaf 2026 se desarrollarán en Honduras, San Vicente y las Granadinas, Panamá, Trinidad y Tobago, Costa Rica y Guatemala, y participarán un total de 34 selecciones, donde las ocho ganadoras de grupo aseguran un boleto a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026
La Selección de Guatemala Sub-17 está en el grupo C, donde compartirá con Antigua y Barbuda, Haití y Granada.
En el grupo C solo hay un boleto disponible para el Mundial Sub-17 y lo ganará aquella selección que termine como líder del grupo tras tres duelos disputados. La Selección Nacional Sub-17 de Guatemala falló a lo grande hace un año en casa cuando intentó clasificar por primera vez a un Mundial de esa categoría.
Calendario de la Selección de Guatemala
|No.
|Partido
|Fecha
|Horario
|1
|Guatemala vs. Antigua y Barbuda
|Jueves 5 de febrero
|19:00 horas
|2
|Granada vs. Guatemala
|Sábado 7 de febrero
|20:00 horas
|3
|Haití vs. Guatemala
|Martes 10 de febrero
|19:00 horas