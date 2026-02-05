 Federación presenta nueva indumentaria de Selección Nacional
Deportes

Federación presenta nueva indumentaria de Selección Nacional

Las nuevas camisolas de la Selección de Guatemala están inspiradas en el Quetzal, el ave nacional de nuestro país; y fusionan identidad y pasión.

Compartir:
La Federación presentó la nueva indumentaria de la Selección Nacional de Guatemala
La Federación presentó la nueva indumentaria de la Selección Nacional de Guatemala / FOTO: FFG

Bajo el slogan "Vuelo eterno, orgullo eterno" y con inspiración en el Quetzal, el ave símbolo de nuestro país, la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) reveló este jueves 5 de febrero de 2026 la nueva indumentaria de las Selecciones Nacionales de Guatemala.

La nueva indumentaria de Umbro, viene en tres colores: La camisola blanca con la franja diagonal celeste (local), la de color negro con una diagonal en dos colores, blanco y celeste (visitante) y la camiseta prematch. Todas las playeras tienen en la parte superior izquierda, sobre la franja, el escudo de la Federación.

Sin duda este lanzamiento por parte de la Federación de Futbol de Guatemala hará que cientos de aficionados a la Selección Nacional vayan a adquirir la nueva piel de la "Bicolor" y portar orgullosamente la playera de su seleccionado nacional.

"Inspirada en El Quetzal, hecha para portar nuestros colores. FFG presenta la nueva indumentaria de selecciones nacionales. Vuelo eterno, orgullo eterno", fue el mensaje emitido por la Federación mediante sus canales de comunicaciones. La información fue acompañada por una serie de fotografías que muestras a modelos lucir las nuevas camisolas de la "Azul y Blanco".

Video promocional

"Inspirada en su vuelo eterno, en sus colores iridiscentes, en su plumaje majestuoso. Símbolo de una afición incondicional que apoya siempre. Una creación de diseños único que fusiona identidad y pasión; y eleva a El Quetzal más allá del escudo. Te presentamos la nueva camisola de Guatemala: Vuelo eterno, orgullo eterno", de esta forma fue presentada la camisola nacional mediante un video difundido en las redes sociales de la Federación.

Además, cada camisola llevó una descripción que llena de orgullo a los chapines:

  • Camisola local: Inspirada en el Quetzal, hecha para portar nuestros colores. Presentamos la nueva camiseta de casa. Vuelo eterno, orgullo eterno.
  • Camisola visitante: El símbolo nos acompaña. La nueva camiseta de visita eleva nuestro vuelo.   
  • Camisola de entreno: Presentamos las nuevas camisetas prematch, Identidad que se vive desde el inicio. Vuelo eterno, orgullo eterno.

En Portada

Detienen a presunto agresor sexual requerido por la justicia de EE. UU.t
Nacionales

Detienen a presunto agresor sexual requerido por la justicia de EE. UU.

07:27 AM, Feb 05
Premier League modifica campaña LGTBI para evitar polémicast
Deportes

Premier League modifica campaña LGTBI para evitar polémicas

08:17 AM, Feb 05
Video muestra insólito accidente en zona 11 que dejó una camioneta incrustada en una casat
Nacionales

Video muestra insólito accidente en zona 11 que dejó una camioneta incrustada en una casa

08:10 AM, Feb 05
Surgen nuevos videos del momento en que un presunto ladrón murió en zona 1t
Nacionales

Surgen nuevos videos del momento en que un presunto ladrón murió en zona 1

07:33 AM, Feb 05

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCEstados UnidosReal MadridNoticias de GuatemalaEE.UU.SeguridadDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos