Federación presenta nueva indumentaria de Selección Nacional

Bajo el slogan "Vuelo eterno, orgullo eterno" y con inspiración en el Quetzal, el ave símbolo de nuestro país, la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) reveló este jueves 5 de febrero de 2026 la nueva indumentaria de las Selecciones Nacionales de Guatemala.
La nueva indumentaria de Umbro, viene en tres colores: La camisola blanca con la franja diagonal celeste (local), la de color negro con una diagonal en dos colores, blanco y celeste (visitante) y la camiseta prematch. Todas las playeras tienen en la parte superior izquierda, sobre la franja, el escudo de la Federación.
Sin duda este lanzamiento por parte de la Federación de Futbol de Guatemala hará que cientos de aficionados a la Selección Nacional vayan a adquirir la nueva piel de la "Bicolor" y portar orgullosamente la playera de su seleccionado nacional.
"Inspirada en El Quetzal, hecha para portar nuestros colores. FFG presenta la nueva indumentaria de selecciones nacionales. Vuelo eterno, orgullo eterno", fue el mensaje emitido por la Federación mediante sus canales de comunicaciones. La información fue acompañada por una serie de fotografías que muestras a modelos lucir las nuevas camisolas de la "Azul y Blanco".
Video promocional
"Inspirada en su vuelo eterno, en sus colores iridiscentes, en su plumaje majestuoso. Símbolo de una afición incondicional que apoya siempre. Una creación de diseños único que fusiona identidad y pasión; y eleva a El Quetzal más allá del escudo. Te presentamos la nueva camisola de Guatemala: Vuelo eterno, orgullo eterno", de esta forma fue presentada la camisola nacional mediante un video difundido en las redes sociales de la Federación.
Además, cada camisola llevó una descripción que llena de orgullo a los chapines:
- Camisola local: Inspirada en el Quetzal, hecha para portar nuestros colores. Presentamos la nueva camiseta de casa. Vuelo eterno, orgullo eterno.
- Camisola visitante: El símbolo nos acompaña. La nueva camiseta de visita eleva nuestro vuelo.
- Camisola de entreno: Presentamos las nuevas camisetas prematch, Identidad que se vive desde el inicio. Vuelo eterno, orgullo eterno.