Premier League modifica campaña LGTBI para evitar polémicas

La Premier League ha modificado su campaña de apoyo al colectivo LGTBI (lesbiana, gay, trans/transgénero, bisexual e intersexual), que tendrá lugar entre el 6 y el 12 de febrero, convirtiéndolo en un movimiento más grupal y menos individual, con el objetivo de acabar con los boicots y polémicas de los últimos años.
La temporada pasada Marc Guéhi, capitán del Crystal Palace y ahora jugador del Manchester City, escribió un mensaje religioso "Yo Amo a Jesús" encima del brazalete arcoíris que tenían que vestir todos los capitanes de la Premier, mientras que Sam Morsy, del Ipswich Town, rechazó llevar esta prenda.
Además, el Manchester United decidió no vestir una chaqueta en apoyo a esta iniciativa porque un jugador se opuso.
Para evitar estas situaciones, la Premier ya no pedirá a los capitanes que lleven este brazalete arcoíris y tampoco ofrecerá a los futbolistas ponerse los cordones de las botas también del color del arcoíris.
Así será la nueva campaña de la Premier League
Todos los partidos que se jueguen entre el 6 y el 12 de febrero estarán dedicados a la campaña "With Pride" (Con orgullo) y, según la Premier, supondrá una oportunidad para destacar y celebrar a la comunidad LGTBI en el futbol y el trabajo que se ha hecho para que sea más inclusivo.
Durante los partidos, esta campaña se verá reflejada en las vallas publicitarias de los estadios y en determinados accesorios, como el pódium en el que está el balón, las banderas de los linieres y la tabla de los cambios. Además, los entrenadores y otros trabajadores recibirán pines con los colores del arcoíris que podrán vestir para señalizar esta iniciativa.
Premier league: Principales características de "With Pride"
- Se alinea con el Mes de la Historia LGTBI en Reino Unido (febrero) y con la campaña internacional Football v Homophobia
- Todos los partidos de la Premier League entre el 6 y el 12 de febrero están dedicados a esta causa
- Incluye elementos como publicidad LED en los estadios con mensajes de inclusión
- Arte digital personalizado para cada club
- Mensajes en redes sociales y canales oficiales
- Educación sobre inclusión LGTBI en escuelas, academias y entornos comunitarios
- Colaboración con Switchboard, una línea de apoyo confidencial para la comunidad LGTBI.
*Información EFE.