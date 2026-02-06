 Municipal derrota a Malacateco por fecha 5 del Clausura 2026
Deportes

Municipal derrota a Malacateco en inicio de la quinta fecha

Los "Rojos" triunfan en una de las canchas más difíciles de la Liga Nacional.

Compartir:
Malacateco no pudo en casa y perdió ante Municipal
Malacateco no pudo en casa y perdió ante Municipal / FOTO: Fan Toros del Malacateco

En el estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos, el Deportivo Malacateco del mexicano Roberto Montoya le hizo los honores al Municipal del nicaragüense Mario Acevedo en el arranque de la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional.

Con la ausencia de José Carlos Martínez y del cumpleañero Rudy Muñoz, Municipal afrontó una dura prueba en el estadio fronterizo, donde pudo salir adelante durante los primeros 45 minutos gracias aun golazo del cubano Yasnier Matos al minuto 31.

Antes del gol, el Malacateco que no contó con Kevin Ramírez, tuvo en su delantero mexicano Ángel López dos oportunidades claras para anotar, pero fueron desaprovechadas por el talento azteca.

Cuando se jugaba media hora de juego, Yasnier Matos tomó una pelota y la condujo al área grande por el costado derecho, y en los linderos de los 16.50 (metros) sacó un remate precioso que se fue al ángulo superior izquierdo del portero Miguel Jiménez, quien pese a su atajada le fue imposible detener esa pelota llena de gol del cubano.

Otra novedad en el partido fue el resentimiento de rodilla que tuvo José Ochoa al minuto 37, que hizo abandonara el partido al 40. El lugar de Ochoa fue ocupado por Nelson Andrade, jugador que tenía una molestia en la zona de la nariz, por lo que ingresaría con una mascarilla protectora, pero el cuarto árbitro le impidió ingresar así y debió quitársela para tener acción en el compromiso.

El partido terminaba en la primera parte con dos amonestaciones para los locales: Andy Soto al 28 y Brayan Morales al 40, esta última sería determinante para el segundo tiempo.

Victoria de Municipal

Se inició el segundo tiempo, y en los primeros 20 segundo, Brayan Morales cometió una falta a Pedro Altán, y el árbitro Steb Morales no dudó en mostrarle la segunda amarilla y con ello su expulsión en el partido, para prácticamente los locales jugar con 10 elementos todo el segundo tiempo.

Pese a la inferioridad numérica, los de casa hacían un buen partido, pero recibieron un duro golpe al 51 cuando cayó el segundo gol del partido, doblete del cubano Yasnier Matos, quien fue asistido por su compatriota, el cubano Yunior Pérez.

Al 55, Malacateco hacía dos variantes y Municipal una, y posteriormente a ello, los "Toros" hacían el gol de descuento gracias a Byron Angulo al 66. Los sueños de igualar el partido latían más que nunca.

Cuando se jugaba el 72, Malacateco agotaba sus cinco cambios. Municipal aprovechaba y hacía el segundo.

Al 74, Malacateco recibía otro golpe mortal: Gol de Nicolás Samayoa y era el 1-3 en el partido. La sentencia en el duelo.

Municipal ganó el compromiso 1-3 con doblete de Yasnier Matos y Nicolás Samayoa y llega a 10 puntos, por diferencia de gol, Cobán Imperial sigue de líder; los "Rojos" son momentáneamente sublíderes de la competencia.   

En Portada

Concluye recepción de expedientes de aspirantes a la CC designados por Consejo Superior Universitariot
Nacionales

Concluye recepción de expedientes de aspirantes a la CC designados por Consejo Superior Universitario

04:04 PM, Feb 06
Concacaf revela formato de Eliminatorias para Mundial 2030t
Deportes

Concacaf revela formato de Eliminatorias para Mundial 2030

01:03 PM, Feb 06
Ligan a proceso a terrorista acusado de participar en ataques contra la PNCt
Nacionales

Ligan a proceso a terrorista acusado de participar en ataques contra la PNC

05:40 PM, Feb 06
Anuncian fecha de primera reunión de la postuladora para elegir Fiscal Generalt
Nacionales

Anuncian fecha de primera reunión de la postuladora para elegir Fiscal General

03:30 PM, Feb 06

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaReal MadridPNCEstados UnidosSeguridadEE.UU.redes socialesDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos