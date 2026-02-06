Municipal derrota a Malacateco por fecha 5 del Clausura 2026

En el estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos, el Deportivo Malacateco del mexicano Roberto Montoya le hizo los honores al Municipal del nicaragüense Mario Acevedo en el arranque de la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional.
Con la ausencia de José Carlos Martínez y del cumpleañero Rudy Muñoz, Municipal afrontó una dura prueba en el estadio fronterizo, donde pudo salir adelante durante los primeros 45 minutos gracias aun golazo del cubano Yasnier Matos al minuto 31.
Antes del gol, el Malacateco que no contó con Kevin Ramírez, tuvo en su delantero mexicano Ángel López dos oportunidades claras para anotar, pero fueron desaprovechadas por el talento azteca.
Cuando se jugaba media hora de juego, Yasnier Matos tomó una pelota y la condujo al área grande por el costado derecho, y en los linderos de los 16.50 (metros) sacó un remate precioso que se fue al ángulo superior izquierdo del portero Miguel Jiménez, quien pese a su atajada le fue imposible detener esa pelota llena de gol del cubano.
Otra novedad en el partido fue el resentimiento de rodilla que tuvo José Ochoa al minuto 37, que hizo abandonara el partido al 40. El lugar de Ochoa fue ocupado por Nelson Andrade, jugador que tenía una molestia en la zona de la nariz, por lo que ingresaría con una mascarilla protectora, pero el cuarto árbitro le impidió ingresar así y debió quitársela para tener acción en el compromiso.
El partido terminaba en la primera parte con dos amonestaciones para los locales: Andy Soto al 28 y Brayan Morales al 40, esta última sería determinante para el segundo tiempo.
Victoria de Municipal
Se inició el segundo tiempo, y en los primeros 20 segundo, Brayan Morales cometió una falta a Pedro Altán, y el árbitro Steb Morales no dudó en mostrarle la segunda amarilla y con ello su expulsión en el partido, para prácticamente los locales jugar con 10 elementos todo el segundo tiempo.
Pese a la inferioridad numérica, los de casa hacían un buen partido, pero recibieron un duro golpe al 51 cuando cayó el segundo gol del partido, doblete del cubano Yasnier Matos, quien fue asistido por su compatriota, el cubano Yunior Pérez.
Al 55, Malacateco hacía dos variantes y Municipal una, y posteriormente a ello, los "Toros" hacían el gol de descuento gracias a Byron Angulo al 66. Los sueños de igualar el partido latían más que nunca.
Cuando se jugaba el 72, Malacateco agotaba sus cinco cambios. Municipal aprovechaba y hacía el segundo.
Al 74, Malacateco recibía otro golpe mortal: Gol de Nicolás Samayoa y era el 1-3 en el partido. La sentencia en el duelo.
Municipal ganó el compromiso 1-3 con doblete de Yasnier Matos y Nicolás Samayoa y llega a 10 puntos, por diferencia de gol, Cobán Imperial sigue de líder; los "Rojos" son momentáneamente sublíderes de la competencia.