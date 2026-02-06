Penal de Darwin Lom con The Strongest ante Bolívar

En el seguimiento de la telenovela creada alrededor del futbolista guatemalteco Darwin Lom, el Club The Strongest y Comunicaciones, este día se escribió un capítulo más y fue la participación, de forma provisional, del chapín con su nuevo club, a la espera de que se resuelva la situación legal entre el profesional y su anterior institución.
Pasado ese capítulo, Darwin Lom tuvo participación esta noche en el clásico paceño: Bolívar-The Strongest, un duelo correspondiente a la fase de octavos de final del Torneo Amistoso de Verano 2026.
El duelo de ida, jugado en cancha del The Strongest terminó 2-2, y esta noche, con Lom como variante, el Bolívar recibió al cuadro tigrillo y el duelo terminó 0-0, por lo que fue necesario la tanda de penaltis para definir al clasificado.
En la definición de penaltis, Darwin Lom tuvo su oportunidad de rematar y no falló. Hizo el 3-3 parcial, pero lo hizo al estilo "Panenka" haciendo alusión a su sobrenombre "Mr. Showtime".
Pese al esfuerzo del cuadro The Strongest, la tanda terminó 5-4 a favor del Bolívar en el estadio Hernando Siles de La Paz y con ello clasificó a los cuartos de final.
#LegionariosGT?? | Pese a quedar eliminado en el Torneo Amistoso de Verano 2026, Darwin Lom anotó en la tanda de penaltis.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) February 7, 2026
Bolívar ganó la serie de octavos de final 5-4 en penaltis a The Strongest tras un global de 2-2 (0-0 hoy).
Otros detalles del partido
El superclásico paceño del futbol boliviano tuvo a Robson Matheus generando situaciones desde el medio campo y varios remates del Bolívar, pero no le acompañó la efectividad.
Romero tuvo dos ocasiones precisas al arco durante el primer tiempo, pero fue parado por el arquero. Las jugadas se ejecutaron con táctica, pero carecieron de efectividad. El primer tiempo terminó a cero, con varias amenazas. The Strongest se imponía y Bolívar reaccionaba.