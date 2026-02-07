Aguacate de México, otra estrella que domina el Super Bowl

Productores de aguacate en México destacan en las exportaciones récord a Estados Unidos con un incremento del 11 % los envíos para el partido de futbol americano del Super Bowl, el mayor acontecimiento deportivo en Estados Unidos, y que se ha convertido en sinónimo de la salsa de guacamole, aunque advirtieron de la creciente competencia con otros países sudamericanos. Nueve de cada diez aguacates que se consumen en Estados Unidos proceden de sus vecinos del sur.
A pesar de la crisis de rentabilidad que afecta al sector, los productores mexicanos apuntaron un envío de 127 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos entre el 5 y el 31 de enero de este año, superando a las 114 mil toneladas exportadas en 2025, de acuerdo con la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México.
Del total de envíos del conocido como 'oro verde', el 88 % proviene de granjas en los estados de Michoacán, mientras que el 12 % son de plantíos en Jalisco, ambos en el oeste de México.
Ventas crecen hasta el 35 %
En entrevista con EFE, el director de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco, José Olivares, dio a conocer que la venta de la fruta a Estados Unidos desde granjas en la entidad creció hasta el 35 % respecto a 2025 con un total de 9 mil 700 toneladas.
Este crecimiento está relacionado con un mayor número de huertas de alto rendimiento que producen frutos de alta calidad.
"Tenemos huertas con un rendimiento superior a las 28 toneladas por hectárea. Aparte del tema de la certificación, está el tema de la tecnificación pues cada vez tenemos más fruta con una calidad excelente, de exportación y hay que aprovechar el mercado para mandarla", indicó.
En 2024, el aguacate se situó como el segundo producto agrícola por valor más importante de México, sólo por detrás del maíz.
*Información EFE.