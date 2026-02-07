 Super Bowl LX: El nuevo rey se corona en Santa Clara
Deportes

Super Bowl LX: El nuevo rey se corona en Santa Clara

Los Seattle Seahawks y los New England Patriots culminarán este domingo una temporada de ensueño en el Super Bowl de Santa Clara.

Compartir:
Este domingo 8 de febrero se desarrolla el Super Bowl 2026
Este domingo 8 de febrero se desarrolla el Super Bowl 2026 / FOTO: EFE

Tras salir lejos de los focos, los Seattle Seahawks y los New England Patriots culminarán este domingo una temporada de ensueño en el Super Bowl de Santa Clara, en un choque entre potencias de la NFL que mide a la mejor defensa contra la segunda mejor ofensiva y que coronará al nuevo rey del futbol americano.

Por primera vez en cuatro años Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs no forman parte de la gran final de la NFL, pero Seahawks y Patriots se ganaron el derecho a jugarse el trofeo Vince Lombardi en Santa Clara con unas defensas feroces y dos 'quarterback', Sam Darnold y Drake Maye, decididos a hacerse un hueco en el Olimpo del fútbol americano.

Pocos en New England imaginaban que su equipo pudiera volver tan rápido al escenario de un Super Bowl, después del hueco dejado en la franquicia por las salidas de Tom Brady en 2020 y de Bill Belichick en 2024.

Patriots-Seahawks: Guía básica para entender el Super Bowl LX

Si eres de las personas que aún no tienen claras las reglas de juego, esta noticia te interesará.

El año pasado, los Patriots tan solo ganaron cuatro partidos de los 17 disputados y terminaron colistas en su división. Ahora, llegan al Super Bowl tras ganar 16 de sus anteriores 17 encuentros.

Por eso, el técnico Mike Vrabel, triple campeón de la NFL como jugador de los Patriots, fue elegido como mejor preparador de la temporada.

En su plantilla destaca la presencia del pateador Andy Borregales, el primer venezolano en pisar el escenario de un Super Bowl.

Datos a tomar en cuenta del Super Bowl LX

Los Patriots van por su séptimo trofeo Vince Lombardi; los Seahawks por su segundo tras haber ganado la edición XLVIII.

Drake Maye, una cara visible

Al frente de los Patriots estará el 'QB' Drake Maye, otras de las caras visibles del equipo de Mike Vrabel, decidido a sorprender.

Maye, de 23 años, buscará llevar a los Patriots a ganar el séptimo Super Bowl de su historia.

Los Patriots se verán las caras con los Seattle Seahawks de Mike Macdonald, técnico de segundo año que logró convertir a su equipo en una máquina de ganar partidos.

Los Seahawks llegan al Super Bowl como claros favoritos, tras ganar trece de sus últimos catorce partidos, nueve de ellos de forma consecutiva.

Super Bowl 2026: Perfil de los New England Patriots

El nombre Patriots hace referencia a los patriotas de la Revolución Americana, en honor a la historia de Nueva Inglaterra.

La historia está a su favor. Ocho veces de nueve, la mejor defensa terminó levantando al cielo el trofeo Vince Lombardi cuando se midió en la final con una de las dos mejores ofensivas.

El 'QB' Sam Darnold también llega al Super Bowl con ganas de reivindicarse, tras cambiar hasta cinco equipos y ser alejado por los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.

Super Bowl 2026: Perfil de los Seattle Seahawks

El nombre Seahawks, que se refiere al águila pescadora, fue elegido en junio de 1975 tras un concurso público con más de 20 mil propuestas.

*Información EFE.

En Portada

Caravana del Zorro 2026 llega a Esquipulas, Chiquimulat
Nacionales

Caravana del Zorro 2026 llega a Esquipulas, Chiquimula

04:07 PM, Feb 07
Muere piloto guatemalteco Diego Paiz Arroyave t
Deportes

Muere piloto guatemalteco Diego Paiz Arroyave

01:53 PM, Feb 07
Juego mecánico se desploma en India y deja al menos dos muertos y 13 heridost
Internacionales

Juego mecánico se desploma en India y deja al menos dos muertos y 13 heridos

03:03 PM, Feb 07
Fallece Brad Arnold, vocalista y fundador de 3 Doors Downt
Farándula

Fallece Brad Arnold, vocalista y fundador de 3 Doors Down

05:04 PM, Feb 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCReal MadridSeguridadEstados UnidosEE.UU.redes socialesLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos