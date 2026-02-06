 Datos a tomar en cuenta del Super Bowl LX
Los Patriots van por su séptimo trofeo Vince Lombardi; los Seahawks por su segundo tras haber ganado la edición XLVIII.

Este domingo 8 de febrero es el Super Bowl 2026
Este domingo 8 de febrero es el Super Bowl 2026 / FOTO: EFE

Los New England Patriots y los Seattle Seahawks se medirán este próximo 8 de febrero en el Super Bowl, el mayor acontecimiento deportivo del año en Estados Unidos, que paraliza al país y del que saldrá el campeón de la NFL.

El del domingo será la edición LX (60) del Super Bowl y se jugará en el Levi's Stadium de Santa Clara, en California, el hogar de los San Francisco 49ers, con capacidad para 68 mil 500 personas. A continuación, datos relevantes para entender la magnitud de esta fiesta deportiva.

  • La NFL consta de 32 equipos, 16 conforman la Conferencia Americana (AFC) y 16 la Conferencia Nacional (NFC) y los dos campeones van al Super Bowl
  • En la actual temporada 2025, los Patriots se coronaron en la AFC al derrotar a los Denver Broncos por 10-7 y los Seahawks en la NFC al vencer por 31-27 a los Rams de Los Ángeles
  • El primer Super Bowl se jugó el 15 de enero de 1967. Green Bay Packers venció 35-10 a los Kansas City Chiefs
  • El trofeo que se otorga al campeón de la NFL lleva el nombre de Vince Lombardi, legendario entrenador de Packers que ganó los dos primeros Super Bowl
¿Cuánto dinero va a ganar Bad Bunny por el show del medio tiempo en el Super Bowl?

Bad Bunny encabezará el Medio Tiempo del Super Bowl 2026, pero el verdadero impacto de su participación no está en el dinero.

Más de Patriots y Seahawks

  • Los Patriots buscarán convertirse en el equipo con más Super Bowl de la historia, una marca que ahora comparten con los Pittsburgh Steelers, con seis cada uno
  • Cleveland Browns, Detroit Lions, Houston Texans y Jacksonville Jaguars son los únicos equipos que nunca han jugado un Super Bowl
  • Tom Brady es el jugador con más triunfos en el Super Bowl, con siete; seis con los Patriots y uno con los Tampa Bay Buccaneers
  • El Super Bowl más visto en la historia fue el del año pasado, que los Philadelphia Eagles ganaron 40-22 a los Chiefs, con 127.7 millones de espectadores
Patriots-Seahawks: Guía básica para entender el Super Bowl LX

Si eres de las personas que aún no tienen claras las reglas de juego, esta noticia te interesará.

  • Los Patriots han ganado seis Super Bowl en su historia: Las ediciones de XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI y LIII
  • Los Seahawks, por su parte, tan solo tienen un Super Bowl en sus vitrinas, el XLVIII
  • Patriots y Seahawks repetirán la final de hace once temporadas, cuando Nueva Inglaterra se impuso 28-24 en el Super Bowl XLIX
  • Las entradas más baratas a cuatro días del Super Bowl LX no bajan de los 4 mil 500 dólares en el mercado secundario, mientras que las más caras oscilan entre los 20 mil y los 30 mil dólares
  • El precio de un anuncio televisivo de 30 segundos ronda los 8 millones de dólares, aunque NBC ha llegado a vender espacios por un récord de 10 millones de dólares.
Super Bowl: Ted Hendricks, el guatemalteco que brilló en la NFL

Ganó cuatro títulos y es parte del Salón de la Fama de la National Football League (NFL).

