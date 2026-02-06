Datos a tomar en cuenta del Super Bowl LX

Los New England Patriots y los Seattle Seahawks se medirán este próximo 8 de febrero en el Super Bowl, el mayor acontecimiento deportivo del año en Estados Unidos, que paraliza al país y del que saldrá el campeón de la NFL.
El del domingo será la edición LX (60) del Super Bowl y se jugará en el Levi's Stadium de Santa Clara, en California, el hogar de los San Francisco 49ers, con capacidad para 68 mil 500 personas. A continuación, datos relevantes para entender la magnitud de esta fiesta deportiva.
- La NFL consta de 32 equipos, 16 conforman la Conferencia Americana (AFC) y 16 la Conferencia Nacional (NFC) y los dos campeones van al Super Bowl
- En la actual temporada 2025, los Patriots se coronaron en la AFC al derrotar a los Denver Broncos por 10-7 y los Seahawks en la NFC al vencer por 31-27 a los Rams de Los Ángeles
- El primer Super Bowl se jugó el 15 de enero de 1967. Green Bay Packers venció 35-10 a los Kansas City Chiefs
- El trofeo que se otorga al campeón de la NFL lleva el nombre de Vince Lombardi, legendario entrenador de Packers que ganó los dos primeros Super Bowl
Más de Patriots y Seahawks
- Los Patriots buscarán convertirse en el equipo con más Super Bowl de la historia, una marca que ahora comparten con los Pittsburgh Steelers, con seis cada uno
- Cleveland Browns, Detroit Lions, Houston Texans y Jacksonville Jaguars son los únicos equipos que nunca han jugado un Super Bowl
- Tom Brady es el jugador con más triunfos en el Super Bowl, con siete; seis con los Patriots y uno con los Tampa Bay Buccaneers
- El Super Bowl más visto en la historia fue el del año pasado, que los Philadelphia Eagles ganaron 40-22 a los Chiefs, con 127.7 millones de espectadores
- Los Patriots han ganado seis Super Bowl en su historia: Las ediciones de XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI y LIII
- Los Seahawks, por su parte, tan solo tienen un Super Bowl en sus vitrinas, el XLVIII
- Patriots y Seahawks repetirán la final de hace once temporadas, cuando Nueva Inglaterra se impuso 28-24 en el Super Bowl XLIX
- Las entradas más baratas a cuatro días del Super Bowl LX no bajan de los 4 mil 500 dólares en el mercado secundario, mientras que las más caras oscilan entre los 20 mil y los 30 mil dólares
- El precio de un anuncio televisivo de 30 segundos ronda los 8 millones de dólares, aunque NBC ha llegado a vender espacios por un récord de 10 millones de dólares.