 Ganancias de Bad Bunny en el Show Super Bowl
Farándula

¿Cuánto dinero va a ganar Bad Bunny por el show del medio tiempo en el Super Bowl?

Bad Bunny encabezará el Medio Tiempo del Super Bowl 2026, pero el verdadero impacto de su participación no está en el dinero.

Compartir:
Bad Bunny, Instagram
Bad Bunny / FOTO: Instagram

El cantante puertorriqueño Bad Bunny se prepara para hacer historia este domingo 8 de febrero de 2026. El intérprete se convertirse en el primer artista latino en encabezar en solitario el espectáculo del Medio Tiempo del Super Bowl LX, celebrado en Santa Clara, California.

Aunque la expectativa popular suele centrarse en cifras millonarias para una estrella de su talla, el "Conejo Malo" no recibirá un sueldo tradicional por presentarse en este evento deportivo y musical global.  De acuerdo con la política establecida por la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), los artistas principales no cobran un pago directo por su actuación en el Halftime Show.

La NFL ha mantenido durante años un enfoque particular con respecto al pago de sus espectáculos de Medio Tiempo.  A diferencia de lo que ocurre en conciertos privados o giras, no existe un "fee" artístico acordado con el intérprete principal.

En su lugar, la liga y sus socios cubren únicamente los gastos de producción y, en algunos casos, ofrecen pagos simbólicos basados en la escala mínima del sindicato de actores SAG-AFTRA. Ejemplos recientes muestran esta práctica: en 2024, Usher recibió apenas 671 dólares por su show del Medio Tiempo, más alrededor de 1 800 dólares por ensayos; en 2025, Kendrick Lamar cobró cerca de 1 000 dólares diarios según informes de prensa.

Más del show de Bad Bunny

Para Bad Bunny, esta política se traduce en que no sumará un centavo significativo directamente por su presentación. La respuesta para muchos artistas, incluido Bad Bunny, está en la exposición global que ofrece el Super Bowl.

El evento es uno de los programas televisivos más vistos del año en todo el mundo, con audiencias que superan los 110 millones de espectadores solo en Estados Unidos.

La locutora guatemalteca Michell Araujo exhibe sus atributos en mini bikini de infarto

La locutora guatemalteca Michell Araujo volvió a encender las redes sociales al compartir una fotografía en mini bikini.

Este tipo de plataforma funciona como un impulso promocional invaluable que puede disparar ventas, streams y posicionamiento internacional.

En Portada

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 ediciónt
Nacionales

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 edición

07:35 AM, Feb 07
Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Ománt
Deportes

Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Omán

07:30 AM, Feb 07
Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Iránt
Internacionales

Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Irán

07:41 AM, Feb 07
El FC Barcelona se desvincula de la Superligat
Deportes

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga

06:49 AM, Feb 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaReal MadridPNCEstados UnidosSeguridadEE.UU.Donald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos