Ganancias de Bad Bunny en el Show Super Bowl

El cantante puertorriqueño Bad Bunny se prepara para hacer historia este domingo 8 de febrero de 2026. El intérprete se convertirse en el primer artista latino en encabezar en solitario el espectáculo del Medio Tiempo del Super Bowl LX, celebrado en Santa Clara, California.
Aunque la expectativa popular suele centrarse en cifras millonarias para una estrella de su talla, el "Conejo Malo" no recibirá un sueldo tradicional por presentarse en este evento deportivo y musical global. De acuerdo con la política establecida por la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), los artistas principales no cobran un pago directo por su actuación en el Halftime Show.
La NFL ha mantenido durante años un enfoque particular con respecto al pago de sus espectáculos de Medio Tiempo. A diferencia de lo que ocurre en conciertos privados o giras, no existe un "fee" artístico acordado con el intérprete principal.
En su lugar, la liga y sus socios cubren únicamente los gastos de producción y, en algunos casos, ofrecen pagos simbólicos basados en la escala mínima del sindicato de actores SAG-AFTRA. Ejemplos recientes muestran esta práctica: en 2024, Usher recibió apenas 671 dólares por su show del Medio Tiempo, más alrededor de 1 800 dólares por ensayos; en 2025, Kendrick Lamar cobró cerca de 1 000 dólares diarios según informes de prensa.
Para Bad Bunny, esta política se traduce en que no sumará un centavo significativo directamente por su presentación. La respuesta para muchos artistas, incluido Bad Bunny, está en la exposición global que ofrece el Super Bowl.
El evento es uno de los programas televisivos más vistos del año en todo el mundo, con audiencias que superan los 110 millones de espectadores solo en Estados Unidos.
Este tipo de plataforma funciona como un impulso promocional invaluable que puede disparar ventas, streams y posicionamiento internacional.