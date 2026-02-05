Patriots-Seahawks: Guía básica para entender el Super Bowl

Los Seattle Seahawks y los New England Patriots se medirán este próximo 8 de febrero en el Super Bowl (17:30 horas GT), el mayor acontecimiento deportivo del año en Estados Unidos, que paraliza al país y del que saldrá el campeón de la NFL.
El del domingo será la edición LX (60) del Super Bowl y se jugará en el Levi's Stadium de Santa Clara, en California, el hogar de los San Francisco 49ers, con capacidad para 68 mil 500 personas. A continuación, una guía básica para entender el juego.
Super Bowl: ¿Cómo es el campo?
El futbol americano se juega sobre un campo de 120 yardas de largo y 53,3 de ancho, lo que equivale a 109,73 por 48,74 metros en esta unidad del sistema de medición de longitud que se usa en Estados Unidos.
El terreno está dividido en dos y la yarda 50 señala el medio campo. Las últimas 10 yardas de cada mitad, pintadas de un color distinto, corresponden a la zona de anotación.
En cada extremo del terreno hay una estructura tubular en forma de 'Y' en la que sus postes superiores tienen una separación de 18,5 pies (5,64 metros).
El partido tiene una duración de 60 minutos, dividido en cuatro tiempos de 15. Sin embargo, un juego de futbol americano se puede extender a más de tres horas debido a que el reloj se detiene por varias situaciones del juego.
Si el partido termina en empate, se juega una prórroga, en la que ambos equipos tienen garantizada al menos una posesión. Si persiste el empate tras esas series, el desenlace es por muerte súbita.
Super Bowl: ¿Cómo se anota?
Cada equipo cuenta con una plantilla de 53 jugadores repartidos por su función (ofensiva, defensiva y equipos especiales), aunque solo 11 están sobre el campo.
El objetivo básico es que los jugadores ofensivos lleven el ovoide a la zona de anotación contraria, algo que busca impedir la defensa.
La ofensiva tiene cuatro oportunidades ('downs') para avanzar al menos 10 yardas y así conseguir cuatro nuevas oportunidades. En caso de no conseguirlo, normalmente en la cuarta entrega el balón con una patada para que el rival tenga su oportunidad.
Existen varias formas de anotar puntos, siendo la más codiciada el 'touchdown', que otorga 6 puntos. Se consigue cuando un jugador lleva el balón a la zona de anotación corriendo o atrapando un pase dentro de ella.
Después de este 'touchdown' el equipo tiene la opción de marcar un punto extra si su pateador pasa el balón entre la 'Y' que está al final de la zona de anotación. Obtendrá dos puntos si en vez de patear decide llevar de nuevo el ovoide a la zona de anotación.
Otra manera de sumar puntos es con un 'gol de campo', que vale tres puntos. Se trata de una patada que el equipo intenta desde una zona del campo donde confía en la capacidad de su pateador para enviar el balón por el centro de la 'Y'. La patada más larga en la historia de la NFL ha sido de 64 yardas.
También existe la jugada conocida como 'safety', que otorga dos puntos a la defensa cuando el ataque es derribado con el balón dentro de su propia zona de anotación.
*Información EFE.