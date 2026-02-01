Super Bowl 2026: Perfil de los New England Patriots

Los New England Patriots, conocidos como Patriotas de Nueva Inglaterra, son uno de los equipos más exitosos y emblemáticos de la National Football League (NFL). El equipo fue fundado el 16 de noviembre de 1959 como Boston Patriots, siendo uno de los miembros fundadores de la American Football League (AFL) en 1960.
El nombre "Patriots" hace referencia a los patriotas de la Revolución Americana, en honor a la historia de Nueva Inglaterra. Jugaron su primera temporada en 1960.
En sus inicios, fueron un equipo irrelevante, con algunos momentos destacados como llegar al campeonato de la AFL en 1963 (perdieron ante San Diego Chargers). Tras la fusión AFL-NFL en 1970, se unieron a la NFL.
En 1971, cambiaron su nombre a New England Patriots y se mudaron a Foxborough (Massachusetts), fuera de Boston, para representar toda la región de Nueva Inglaterra. Jugaron en estadios como Fenway Park y Harvard Stadium antes de mudarse a Sullivan Stadium (luego Foxboro Stadium).
Durante las décadas de 1970 y 1980, tuvieron periodos irregulares, con algunos buenos años bajo entrenadores como Chuck Fairbanks y Raymond Berry, pero sin títulos importantes. Su récord general hasta los 90 era modesto.
Una nueva era con los Patriots
El punto de inflexión para los New England Patriots llegó en 1994, cuando Robert Kraft compró el equipo. Contrató a Bill Parcells como entrenador, quien llevó al equipo al Super Bowl XXXI (1996), aunque perdieron ante Green Bay Packers (35-21).
El cambio definitivo ocurrió en 2000: Bill Belichick fue contratado como head coach.
En 2001, el quarterback titular Drew Bledsoe se lesionó, y entró Tom Brady (elegido en la sexta ronda del draft de 2000). Brady lideró al equipo a una sorpresiva victoria en el Super Bowl XXXVI (20-17 vs. St. Louis Rams), el primer título de la franquicia.
La dinastía Belichick-Brady se convirtió en la más dominante de la historia moderna de la NFL:Ganaron 6 Super Bowls (récord empatado con Pittsburgh Steelers).
Aparecieron en 11 Super Bowls (récord histórico). Tuvieron rachas impresionantes, incluyendo 3 títulos en 4 años (2001, 2003, 2004) y otros 3 entre 2014-2018.