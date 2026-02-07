 Manchester United logra su cuarto triunfo al hilo
Manchester United logra su cuarto triunfo al hilo

El Manchester United venció 2-0 al Tottenham y sumó su cuarto triunfo consecutivo desde la llegada de Michael Carrick.

Celebración del Manchester United ante el Tottenham Hotspur - Manchester United
Celebración del Manchester United ante el Tottenham Hotspur / FOTO: Manchester United

El Manchester United prolongó su momento dulce con un triunfo convincente ante el Tottenham Hotspur (2-0), el cuarto consecutivo desde la llegada de Michael Carrick al banquillo. El partido quedó marcado muy pronto por la expulsión de Cristian "Cuti" Romero a la media hora, tras un peligroso pisotón sobre Casemiro que dejó a los ‘Spurs’ con un reto casi imposible por delante: resistir durante una hora en Old Trafford y frente a un rival en plena racha positiva.

La superioridad numérica no tardó en traducirse en el marcador. Apenas diez minutos después de la tarjeta roja, el United sacó partido de una acción a balón parado trabajada desde la pizarra. Bruno Fernandes ejecutó un córner raso al primer palo, Kobbie Mainoo prolongó de primeras y Bryan Mbeumo, sin demasiada estética pero con eficacia, superó a Guglielmo Vicario para abrir el marcador. A partir de ahí, los locales dominaron el juego y generaron ocasiones suficientes para sentenciar mucho antes.

El Manchester United recupera las buenas sensaciones

Pese a ver cómo dos goles eran anulados por fuera de juego —uno de Amad Diallo y otro de Matheus Cunha—, el conjunto de Carrick no perdió la calma y supo gestionar la ventaja mínima hasta el tramo final. La sentencia llegó en el minuto 80, cuando Bruno Fernandes apareció de nuevo, esta vez para empujar con la espinilla un centro de Diogo Dalot. El portugués, con seis goles y doce asistencias en la temporada, volvió a demostrar por qué es el futbolista más determinante del equipo.

Con esta victoria, el Manchester United consolida su posición en puestos de Champions League y alcanza los 44 puntos, reforzando su candidatura a pelear por las plazas altas. El panorama es muy distinto para el Tottenham, que no solo deberá afrontar los próximos partidos sin el "Cuti" Romero, sino que también sufre nuevas bajas por lesión y una presión creciente sobre Thomas Frank. Los ‘Spurs’, que no ganan en Premier League desde finales de diciembre, siguen sumidos en la irregularidad y miran con preocupación una clasificación que empieza a apretar por la zona baja.

