 Suspendido un partido en LaLiga por el mal estado del campo
Deportes

Suspendido un partido en LaLiga por el mal estado del campo

La visita del Real Oviedo al Rayo Vallecano fue aplazada por el mal estado del césped del estadio de Vallecas. El club asturiano mostró su enfado y estudiará acciones reglamentarias.

Compartir:
Estadio de Vallecas, casa del Rayo Vallecano - Rayo Vallecano
Estadio de Vallecas, casa del Rayo Vallecano / FOTO: Rayo Vallecano

La jornada 23 de LaLiga EA Sports quedó marcada por la suspensión del encuentro entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo, previsto en el estadio de Vallecas. La decisión fue tomada por LaLiga tras constatar que el terreno de juego no reunía las condiciones mínimas de seguridad necesarias para la disputa del partido, priorizando así la integridad de los futbolistas y el correcto desarrollo de la competición.

Según explicó el organismo en un comunicado oficial, el club madrileño había realizado importantes trabajos durante la semana, incluyendo el cambio completo del césped, con la intención de que el choque pudiera celebrarse con normalidad. No obstante, las lluvias persistentes y las previsiones meteorológicas adversas impidieron que el nuevo tapete alcanzara el estado óptimo exigido, especialmente en zonas clave del campo.

Molestia por la suspensión del Rayo-Oviedo en LaLiga

LaLiga subrayó que el proceso fue supervisado de manera constante, en coordinación con el Rayo Vallecano, realizando un seguimiento continuo de la evolución del césped. Tanto el club local como la propia organización agotaron todas las vías posibles hasta el último momento antes de optar por la suspensión, una decisión que se enmarca dentro de la normativa vigente y que obliga ahora a fijar una nueva fecha para la disputa del encuentro.

El aplazamiento supone un nuevo episodio en la polémica sobre el estado del césped de Vallecas, que ya había sido objeto de críticas en semanas anteriores. El entrenador del Rayo, Íñigo Pérez, así como varios jugadores, habían expresado públicamente su malestar, calificando el terreno como impropio de la máxima categoría. Tras intentar soluciones provisionales sin éxito, la directiva decidió acometer una reforma integral que, finalmente, no llegó a tiempo.

Por su parte, el Real Oviedo reaccionó con dureza ante lo sucedido, calificando la situación de "vergonzosa" y anunciando posibles acciones reglamentarias. El club asturiano considera que la suspensión le provoca un perjuicio deportivo, organizativo y económico, y entiende que no se han respetado las mismas exigencias que se aplican al resto de entidades. Un malestar que añade tensión a un episodio que vuelve a poner el foco en la gestión de las infraestructuras en el fútbol profesional español.

En Portada

Caravana del Zorro 2026: Cientos de motoristas comienzan a llegar a la Plazat
Nacionales

Caravana del Zorro 2026: Cientos de motoristas comienzan a llegar a la Plaza

08:00 PM, Feb 06
Noche agridulce para Darwin Lom en Boliviat
Deportes

Noche agridulce para Darwin Lom en Bolivia

09:38 PM, Feb 06
Municipal derrota a Malacateco en inicio de la quinta fechat
Deportes

Municipal derrota a Malacateco en inicio de la quinta fecha

08:57 PM, Feb 06
¿Eres seguidor de la astronomía? Conoce sobre las actividades de la Noche Astral t
Farándula

¿Eres seguidor de la astronomía? Conoce sobre las actividades de la Noche Astral

12:38 PM, Feb 06

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaReal MadridPNCEstados UnidosSeguridadEE.UU.redes socialesDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos